Anh bảo vệ bị dàn cảnh trộm cùng lúc 2 xe máy: 'Em sẽ cố đền...'

Ngày 7.1, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang truy bắt nhóm trộm cắp tài sản này, đồng thời cảnh báo hành vi, thủ đoạn mới của loại tội phạm này. Qua điều tra, trích xuất camera, công an xác định có 2 nhóm tham gia dàn cảnh đánh lạc hướng bảo vệ để trộm xe. Khi nhóm 1 gồm 2 người vừa trộm thành công thì nhóm khác 3 người đi 2 xe đến bãi xe tiếp tục bẻ khóa và lấy trộm thêm 1 xe máy. Công an cho biết đây là thủ đoạn trộm tài sản mới do nhóm từ 3 - 5 người cùng thực hiện, có phân công vai trò, vị trí cụ thể, đích nhắm là điểm trông giữ xe của siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng bãi xe không có hàng rào bảo vệ... Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cửa hàng phải yêu cầu bảo vệ, người đến mua sắm nâng cao cảnh giác đề phòng thủ đoạn trộm cắp này.

Đỗ Trường