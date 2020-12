Tạm giam 3 thanh niên dàn cảnh va chạm giao thông, chém tài xế thương tích 60%

Tối 19.12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Minh Chiến (21 tuổi), Lê Đức Thành (22 tuổi), và Hà Đức Dũng (20 tuổi), cùng trú H.Thanh Ba (Phú Thọ), để làm rõ tội "cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 20 sáng 29.11, anh N.X.T (26 tuổi, trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) đang điều khiển ô tô di chuyển trên đường liên thôn thuộc khu 3 (xã Thanh Minh, TX.Phú Thọ) thì bị 1 xe máy đâm vào đuôi xe. Khi anh T. xuống xe kiểm tra thì 1 nam thanh niên đội mũ trùm kín đầu, đi xe máy khác đến, cầm dao phay lao xuống chém khiến anh T. gục tại chỗ.

Hiện trường vụ việc Ảnh Công an cung cấp

Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường; anh T. được đưa đi cấp cứu, với tỉ lệ thương tích 60%.

Sau khi Công an TX.Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích ", nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã rút hồ sơ về để trực tiếp điều tra, truy xét.

Sau 14 ngày truy vết các nghi phạm, khoảng 20 giờ tối 13.12, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương ập vào bắt giữ Chiến cùng đồng bọn khi đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Thuận An.

Công an tỉnh Phú Thọ lập sơ đồ truy vết các nghi phạm Ảnh Công an cung cấp