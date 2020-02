Bị dàn cảnh cướp xe ngay trung tâm TP.HCM: Hô hoán nhưng không ai giúp

Dàn cảnh cướp xe

Đoạn camera được đăng tải trên trang cá nhân Facebook có tên Ngan Kim Nguyen. Theo đoạn clip, sự việc diễn ra vào trưa 11.2, một phụ nữ mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, đội nón bảo hiểm đậu xe trên lề đường vào trong shop quần áo. Một lát sau, một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ đến bẻ khóa chiếc xe hiệu Wave 2017 đang đỗ trước shop quần áo và lái đi trong tích tắc.

Phát hiện, nhân viên shop lập tức chạy ra nhưng không kịp. Người phụ nữ lập tức lên xe máy. Nhận thấy điều bất thường, nhân viên shop giữ xe người phụ nữ lại. Lúc này, một người đàn ông mặc áo Grab từ phía sau bất ngờ lái xe đến cố tình va vào nhân viên rồi cùng người phụ nữ kia bỏ chạy.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng, nhiều người thể hiện sự búc xúc trước thủ đoạn tinh vi của nhóm cướp. Người đăng tải đoạn clip trên là chị Nguyễn Kim Ngân (30 tuổi), chủ shop quần áo có nhân viên bị cướp xe. Chị Ngân cho biết, trước đây việc mất cắp nón bảo hiểm thường xuyên xảy ra nhưng đây là lần đầu tiên bị cướp xe.

Bài đăng trên trang cá nhân Facebook của chị Ngân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Ảnh chụp màn hình

Chị Ngân sau đó đã trình báo lên Công an phường 10 (Q.3, TP.HCM). “Trước đây tôi cũng chủ quan không khóa xe bằng xích sắt, sau sự việc lần này tôi sẽ bố trí thêm xích sắt để đảm bảo an toàn. Mong là sớm bắt được thủ phạm để lấy lại xe cho nhân viên của mình”, chị nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị N.T.T.T (24 tuổi, nhân viên shop quần áo ) cho hay: “Lúc có khách tới thì tôi đi theo, tôi thấy người ta đang bẻ khóa xe thì chạy ra liền mà không kịp. Nghĩ lại, thấy người phụ nữ hơi lạ sao không mua gì nữa mà có ý định đi luôn nên giữ xe lại thì bị người đàn ông phía sau đâm vào. Hoảng quá nên lúc đó cũng không biết làm gì”.

Sau khi người đàn ông lái xe đi, chị T. kéo xe người khách hàng nữ lại vì thấy nghi ngờ Ảnh: Chụp màn hình

Hô hoán nhưng không ai để ý

Mất xe, T. di chuyển đến chỗ làm hằng ngày bằng Grab. Chiếc xe là tài sản mà T. tích góp mua được. T. có hoàn cảnh khó khăn , hiện đang ở cùng bà ngoại và là lao động chính để trang trải cuộc sống

T. cũng cho biết lúc xảy ra sự việc cô đã nhanh chóng hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhưng không nhận được sự phản hồi. Để bảo vệ bản thân T. đành bất lực nhìn nhóm cướp bỏ đi.

“Từ khi mất xe thì tôi di chuyển bằng Grab đi làm hằng ngày, sau này sẽ tích góp tiền để mua lại. Mất thì phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Xe mất có thể mua lại nhưng lỡ phản kháng, nhóm cướp manh động rồi có chuyện gì xảy ra thì càng sợ hơn”, chị nói.

Bất ngờ người đàn ông mặc áo Garb từ đằng sau đâm tới hỗ trợ cho người phụ nữ trốn thoát Ảnh: Chụp màn hình Con đường nơi xảy ra vụ dàn cảnh cướp xe khá vắng người qua lại, mùa dịch Covid-19 lại càng vắng hơn Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, T. chỉ biết thở dài: “Chắc người ta cũng như mình, nhìn người đàn ông rất hung dữ chắc ai cũng sợ liên lụy. Với lại con đường này bình thường đã vắng người, nay đang là mùa dịch nên càng vắng người hơn. Chắc người ta đã nhắm trước từ lâu, vì tôi làm ca sáng, có đi xe còn bạn nhân viên làm buổi chiều thì lại không có xe”.

Lãnh đạo Công an phường 10 (Q.3, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận vụ việc dàn cảnh cướp xe ở shop do chị Ngân trình báo. Ngày 13.2, Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận 3 để điều tra xử lý.