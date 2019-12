[VIDEO] Hai tên cướp bị truy bắt tông xe máy vào công an xã

Thông tin đi kèm đoạn clip cho biết, khoảng 7 giờ 40 sáng 11.12, lực lượng công an xã Tân Long (H.Phú Giáo, T.Bình Dương) nhận được tin báo có cướp đang chạy về hướng ngã tư Tân Long, đoạn ngay phía trước UBND xã Tân Long. Ngay lập tức, Công an xã Tân Long và một số người khác liền đón chặn ngay đoạn đường này. Hai tên cướp chạy tới thấy bị chặn bắt đã tông xe thẳng vào công an để thoát thân.