[ẢNH] Người Sài Gòn dâng sớ cầu an tại chùa Vĩnh Nghiêm rằm tháng Giêng

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều dân đã đến chùa để chiêm bái lễ Phật nhân dịp rằm tháng Giêng. Ở bãi giữ xe sân chùa, rất đông xe cộ nối đuôi nhau để vào chùa. Bên ngoài chùa, nhiều nhà dân tranh thủ mở điểm giữ xe, giá giữ xe máy từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc. Người bán hoa và nhang đèn bên ngoài chùa cũng được mùa buôn bán.

Ở sảnh chính của chùa, nhiều Phật tử đến từ rất sớm, ngồi chờ đến giờ sư thầy làm lễ. 17 giờ 30, chùa Vĩnh Nghiêm chính thức hành lễ cầu an. Phật tử đến đăng ký tên tuổi từ sớm và nhận được sớ cầu an từ chùa. Sau đó các Phật tử chọn chỗ ngồi, cài sớ lên đầu, chấp tay cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Một số người khác đi vòng quanh chùa hành lễ, chạm tay vào tượng Phật cầu nguyện. Càng về đêm, lượng người đến chùa ngày càng đông.

Chiều tối 18.2, rất đông người đến chùa Vĩnh Nghiêm để hành lễ cầu an rằm tháng Giêng

Tại khu vực chánh điện, sư thầy đọc tên tuổi cầu an cho các Phật tử

Thành tâm cầu nguyện sự bình an cho bản thân và gia đình

Ở phía sân chùa Vĩnh Nghiêm, các Phật tử thắp nhang cầu nguyện dưới chân tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Dâng hương và thắp nến

Người người dâng hương, đèn và hoa sen ngay tại chân tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật tử rung chuông cầu bình an

Bên ngoài cổng chùa, cảnh người bán nhang, đèn, hoa hết sức tấp nập

Càng về đêm lượng người đến chùa hành lễ càng đông