Áo phông in hình Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump 'gây sốt' tại Hà Nội

Ngay từ lúc tiệm thời trang nhỏ trên phố cổ Hà Nội này vừa mở cửa, nhiều khách hàng đã tìm đến mua cho mình những chiếc áo phông in hình Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Trong đó, nhiều người còn mua áo để tặng bạn bè hoặc đối tác.

Ông Trương Thanh Đức, chủ cửa hàng, cho biết sau khi đọc được thông tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ được tổ chức tại Hà Nội, cộng với tình cảm quý mến của mình dành cho 2 vị lãnh đạo nổi tiếng, ông Đức đã ngay lập tức nảy ra ý tưởng in hình lên áo phông, để phục vụ người dân trong và ngoài nước “diện” trong ngày diễn ra hội nghị.

Ảnh Linh Chi Những chiếc áo phông in hình Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump được bày bán tại cửa hàng trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ngay từ khi ra mắt, những chiếc áo in hình Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump bày bán tại tiệm thời trang nhà ông Đức được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, bởi sản phẩm độc đáo, đúng thời điểm và mang thông điệp hòa bình. Theo ông Đức, chỉ hơn 1 ngày ra mắt sản phẩm (từ 21.2) đến sáng nay, cửa hàng của ông đã bán được hơn 200 chiếc áo phông in hình Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Theo quan sát, trên áo phông là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cười tươi bên cạnh Chủ tịch Kim Jong Un. Ngoài ra, ông Đức bố cục thêm chữ “hòa bình” bên dưới sản phẩm, với mong muốn hòa bình, hạnh phúc ấm no cho toàn nhân dân trên thế giới.

“Tất cả các khâu từ lên ý tưởng, vẽ phác thảo, làm khuôn, in ấn lên áo phông đều do chính tay tôi làm. Hơn 1 ngày ra mắt sản phẩm, rất đông người dân trong và du khách nước ngoài đã đến ủng hộ. Do làm thủ công bằng tay, nên lượng sản phẩm làm ra có khi không kịp phục vụ khách hàng”, ông Đức nói.

Ảnh Linh Chi Những chiếc áo phông này đang "gây sốt" tại Hà Nội

Bên cạnh những chiếc áo đặc biệt, ông Đức cũng là người nghĩ ra ý tưởng từ thiện bánh mì và nước lọc miễn phí cho người nghèo trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông cho biết, bình thường ông chỉ chia sẻ được 100 ổ bánh mì, 10 - 15 bình nước miễn phí cho người nghèo, nhưng qua đợt bán áo này, ông có thể tặng miễn phí tới 300 ổ bánh mì và 30 bình nước cho mọi người.

“Với những chiếc áo đặc biệt này, tôi mong muốn có thể quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam yêu hòa bình tới các bạn bè quốc tế. Qua đó thể hiện sự ủng hộ của mình với những sự kiện vì hòa bình thế giới. Đặc biệt nhất là hội nghị thượng đình Mỹ - Triều với mục đích vì hòa bình diễn ra tại Hà Nội”, ông Đức chia sẻ.

Ảnh Linh Chi Ngoài việc in và bán áo, ông Đức cũng là chủ nhân của tủ bánh mỳ, bình nước thiện tâm trên phố Hàng Bông

Anh Đinh Hùng Việt (ở Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình Hà Nội), một khách hàng đến mua từ rất sớm, chia sẻ: "Với tư cách là một người dân Hà Nội, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi chính “Thành phố vì hòa bình” này được lựa chọn làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tôi cũng mong muốn hội nghị này thành công tốt đẹp, mang lại những bước tiến thực sự cho nền hòa bình thế giới".

Theo anh Việt, "những chiếc áo phông độc đáo này sẽ rất ý nghĩa nếu mọi người mặc trong những ngày diễn ra hội nghị”.

Ảnh Khánh Linh Từ lúc cửa hàng mới mở cửa, nhiều khách hàng đã tới chọn mua cho mình những chiếc áo phông độc đáo để mặc trong dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều