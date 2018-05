Bà Chánh văn phòng 'con người không quan trọng' chưa một lần hỏi thăm người bị nạn

Ghi nhận ngày 6.5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng, Hoàng Quang Minh (nam sinh trong vụ va chạm với ô tô ngày 2.5, dẫn đến việc nữ tài xế Dương Thị Thùy Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phát ngôn "con người không quan trọng") bị tràn dịch khớp gối, chảy máu trong. Theo các bác sĩ, chấn thương này không được chủ quan nên đã yêu cầu Minh nằm viện điều trị.

“Em muốn về lắm rồi vì sắp phải thi. Ngay từ hôm xảy ra vụ việc, em cũng chỉ nghĩ mình bị nhẹ thôi, cũng không có ý làm to chuyện hay ăn vạ gì cả”, Minh nói.



Ảnh Lê Tân Hoàng Quang Minh hiện bị tràn dịch khớp gối, chảy máu trong Minh kể lại: “Hôm đó em đi xe máy điện đi từ đường Lạch Tray rẽ vào đường Đồng Quốc Bình. Cô Trang (bà Dương Thị Thùy Trang, 39 tuổi, Chánh văn phòng Đảng ủy Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng) đi theo hướng ngược lại và hình như muốn vượt mấy xe đi trước nên đã lái xe sang phần đường của em. Cô ấy rẽ nhanh quá, em không phản ứng kịp nên 2 xe đã va chạm với nhau. Em văng xuống đường, xe em quay ngược 180 độ. Thấy vậy, cô ấy cứ ngồi trên xe, kéo cửa kính xuống mắng em xối xả”.

tin liên quan Chánh văn phòng tuyên bố 'con người không quan trọng' phải tường trình lần 2

Một số người dân có mặt tại hiện trường cũng cho biết: “Thái độ của bà lái xe thật là kinh khủng. Không chịu xuống xem thằng nhỏ làm sao mà cứ ngồi mắng nó. Chúng tôi phản ứng gắt quá mới xuống xe nhưng vẫn gân cổ tranh cãi, không có một lời hỏi han thằng bé”. Một số người dân có mặt tại hiện trường cũng cho biết: “Thái độ của bà lái xe thật là kinh khủng. Không chịu xuống xem thằng nhỏ làm sao mà cứ ngồi mắng nó. Chúng tôi phản ứng gắt quá mới xuống xe nhưng vẫn gân cổ tranh cãi, không có một lời hỏi han thằng bé”.

“Cô ấy cứ bắt em đền còn em thì chỉ muốn nói là cô ấy rẽ sang chiều đường ngược lại (hướng Minh đang di chuyển) nhanh quá, em không tránh kịp. Cô ấy bảo đường này làm gì có dải phân cách. Em cố gắng nói cũng không lại”, Minh chia sẻ.

Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, bà Trang chưa một lần gọi điện hay đến hỏi thăm tình hình của Minh. Chị Ngọc Bích (mẹ Minh) chia sẻ: “Nhà tôi thì không cần đền bù gì. Chỉ cần cháu không bị sao là được rồi. Giá mà lúc ấy cô ta cư xử có văn hóa thì cũng chẳng đến mức thế này đâu”.

Trong khi đó, những cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình trực tiếp tiếp cận vụ việc cho biết thái độ của bà Trang rất bất hợp tác. Do đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an quận Ngô Quyền xử lý.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.5, trên đường Đồng Quốc Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), bà Trang điều khiển xe ô tô mang biển số 16N-5265 va chạm với xe máy điện do nam sinh Hoàng Quang Minh điều khiển. Trong quá trình xử lý vụ việc, anh Minh tỏ ra lịch sự và xưng hô "cô - cháu" thì bà Trang liên tục to tiếng và xưng hô mày tao với nam sinh viên.

Đặc biệt, khi một cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình có mặt và nói: “Chuyện đúng sai tính sau, người không sao là may rồi” và yêu cầu nam sinh viên vào viện kiểm tra sức khỏe thì nữ tài xế nói: “Con người không quan trọng". Vụ va chạm đã được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội, gây ra một làn sóng phẫn nộ , nhất là khi dư luận biết bà Trang là đảng viên, cán bộ nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã thụ lý vụ việc. Ngày 4.5, cơ quan điều tra đã có cuộc làm việc và lấy lời khai đối với bà Trang.Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (nơi bà trang làm Chánh văn phòng Đảng ủy) cũng yêu cầu cán bộ này làm tường trình để làm căn cứ cùng kết luận điều tra để xử lý theo quy định. Thanh Niên đã cố liên hệ với bà Trang qua điện thoại nhưng bà Trang không nghe máy.