Chánh văn phòng tuyên bố 'con người không quan trọng' phải tường trình lần 2

Ngày 5.5, ông Nguyễn Công Thành, Chánh văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, cho biết bà Dương Thị Thu Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đã có bản tường trình về vụ phát ngôn "con người không quan trọng" gây sốc cho cộng đồng những ngày qua.

Theo đó, bà Trang tường trình: “Trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh, tôi đã không kiểm soát được lời nói và cảm thấy cần xem xét rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này”.



Tuy nhiên, ông Thành cho biết: “Đó là báo cáo ban đầu, mấy ngày qua bà Trang phải xử lý vụ việc nên làm báo cáo tường trình chưa chuẩn. Lãnh đạo Ban quản lý đã yêu cầu bà Trang làm lại". Theo ông Thành, ngoài tường trình của bà Trang, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng sẽ chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an gửi sang, rồi sẽ xem xét, xử lý.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 2.5, trên đường Đồng Quốc Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), bà Trang điều khiển xe ô tô mang biển số 16N-5265 va chạm với xe máy điện do anh Hoàng Quang Minh (sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam) điều khiển.

Vụ va chạm khiến nam sinh viên bị ngã, chấn thương, tràn dịch đầu gối và 2 xe hư hỏng nhẹ. Đáng nói là trong quá trình xử lý vụ việc, trong khi anh Minh tỏ ra lịch sự và xưng hô "cô - cháu" thì bà Trang liên tục to tiếng và xưng hô mày tao với nam sinh viên.

Đặc biệt, khi một cán bộ Công an phường Đồng Quốc Bình có mặt và nói: “Chuyện đúng sai tính sau, người không sao là may rồi” và yêu cầu nam sinh viên vào viện kiểm tra sức khỏe thì nữ tài xế nói: “Đi đâu khám? Tôi sẽ đưa nó đi khám sau. Bây giờ tôi đề nghị vào làm việc đã”. Khi được cán bộ công an nêu trên tiếp tục giải thích: “Con người là quan trọng chị ạ”, thì nữ tài xế đáp trả: “Con người không quan trọng".