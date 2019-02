Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: 'Ba con chết luôn rồi...'

Mới đây, nhiều người bàng hoàng trước sự vụ anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) bị đâm chết tại công viên trong lúc đang chơi đùa với con nhưng bị hiểu lầm là… bắt cóc trẻ em.

tin liên quan Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: Ám ảnh tiếng tri hô ai oán! Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An và các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 17 giờ 10 ngày 21.2, anh Bảo đưa con đến công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) chơi đùa. Một người phụ nữ bán vé số dạo nhìn thấy sinh nghi nên hô hoán "bắt cóc trẻ em".

Anh Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) liền chạy đến giải vây và hành hung anh Bảo. Do có rượu trong người, Điền không tin lời anh Bảo giải thích và cùng một số thanh niên khác xộc đến đánh anh Bảo. Trong lúc giằng co, Điền lấy dao ra đâm nhiều nhát khiến anh Bảo tử vong. Lực lượng chức năng vẫn đang tạm giữ Điền, tiến hành làm rõ vụ giết người.

ANH LÊ Công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa - hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến anh Lê Hoài Bảo tử vong chiều tối 21.2 HOÀI NHÂN Nhiều nhân chứng vẫn còn bàng hoàng khi kể lại và tỏ ra bất bình trước việc anh Bảo bị đâm tử vong

"Ba con bị người ta đâm, ba con chết luôn rồi..."

Ngày 22.2, không khí tang thương bao trùm nơi Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành chi hội Hậu Nghĩa. Trước di ảnh của Hoài Bảo, những người đưa tiễn cúi đầu cầu nguyện cho người cha xấu số.

tin liên quan Sốc vì người cha đang chơi với con bị đâm chết do hiểu lầm bắt cóc trẻ em Lộ rõ vẻ thất thần, chị Lê Ngọc Mai (21 tuổi), vợ anh Bảo, vẫn chưa dám tin chồng mình đã mất. Cứ mỗi lần nhắc đến anh, chị lại không kìm được nước mắt. Chị vẫn nhớ như in thời gian mình bàng hoàng được tin dữ: "Lúc đó là 7 giờ 12 phút tối, tôi mới làm tóc cho khách xong thì nhận được tin báo. Mới hồi chiều, ảnh dắt con ra ngoài chơi vì thằng bé rất hiếu động, để nó ở quán quậy thì khó làm việc. Tôi cứ nghĩ là nay về trễ chút thôi, ai ngờ ảnh không về nữa…"

Tay chân rã rời, chị Mai vẫn cố gọi một người quen gần nhà chở vào Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa nhận thi thể chồng. Chỉ được nghe người dân kể lại rằng anh Bảo sợ con chạy ra đường nguy hiểm nên giữ lại, rồi bị hiểu lầm là bắt cóc, đến nơi đã thấy chồng nằm im lìm, lạnh lẽo trong nhà đại thể, chị Mai đổ sụp.

HOÀI NHÂN Tang lễ nạn nhân Lê Hoài Bảo được tổ chức tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Hậu Nghĩa HOÀI NHÂN Chị Lê Ngọc Mai (đeo khăn tang), vợ anh Bảo, không cầm được nước mắt lúc cầu nguyện

“Lúc ở trong nhà xác, vợ người đâm ảnh có vô kiếm tôi, nhưng tôi không còn biết gì hết. Chồng mình mà, người yêu thương mình mà, đó đâu phải sự thật đâu! Lúc đó nếu không nghĩ đến con trai, tôi đã leo lên lầu bệnh viện nhảy xuống để đi theo ảnh cho rồi…”, chị Mai nghẹn ngào.

Nhưng làm người ta xót xa nhất, vẫn là hình ảnh đứa trẻ… mất cha đi loanh quanh nơi quan tài, chỉ tay vào di ảnh đòi ba. Chị Mai cho biết, từ lúc chứng kiến cảnh ba bị hành hung, bé Lê H.K. (3 tuổi) trở về nhà và luôn miệng lẩm bẩm những câu nói: “Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum”, “Ba con chết luôn rồi”.

Chị Lê Ngọc Khánh Vi (24 tuổi), chị họ của anh Bảo, đau đớn kể: “Bình thường tôi giữ thằng bé, cho nó ngủ dễ lắm, hát một chút là xong. Tối hôm xảy ra vụ việc, tôi ru hoài ru hoài nó vẫn không chịu ngủ. Nó cứ nhìn tôi rồi nói: “Cô hát tiếp đi. Ba con bị người ta đâm rồi. Ba con chết luôn rồi…". Thằng bé còn quá nhỏ để nhìn thấy những điều ngay cả người lớn cũng không dám nhìn”.

Vĩnh biệt chàng trai hiền lành, đàn giỏi hát hay

“Quá đột ngột, không một ai tin chuyện này có thể xảy ra với Bảo. Mới đó, nó còn hứa đưa tôi đi cầu nguyện cho người thân, chưa kịp đi thì đã…”, cô Trần Thị Thu (36 tuổi), dì Út của nạn nhân, xót xa kể lại kỉ niệm với đứa cháu không may mắn.

tin liên quan Ly kỳ chuyện nghi phạm đầu thú, vụ án giết người vẫn bế tắc! Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Thu đang ở nhà thờ gần đó, nhưng vì tiền sử bệnh tim nên gia đình giấu cô. Đến khi được một người quen chứng kiến kể lại, cô rụng rời rồi lịm dần. Là mục sư trong Hội Thánh, nhưng đêm cầu nguyện cho Bảo, cô chỉ toàn nấc nghẹn, bởi nỗi đau mất mát quá lớn. Dù là dì cháu nhưng tuổi tác của anh Bảo không kém cô Thu là bao. Vì vậy bao nhiêu năm qua cô vừa là người thân, vừa là bạn chia sẻ buồn vui cùng anh.

Cô Thu kể: “Cha mẹ Bảo ly hôn từ lúc cháu còn nhỏ. Ba Bảo sống một mình ở Đăk Nông, mẹ đưa 4 anh em sau sang Mỹ, còn Bảo và một người em kế ở lại. Bảo gắn bó với tôi từ nhỏ, khó khăn đều nương nhờ tôi. Tình cảm thiếu thốn, gia đình không có nhiều điều kiện nên Bảo phải lăn lộn rất sớm. Sau khi tôi lập gia đình, Bảo cũng dọn ra ở riêng và kiếm việc làm. Sau nhiều năm bôn ba, làm đủ nghề và có gia đình, Bảo mới chuyển qua nghề cắt tóc”.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP Trong mắt mọi người, Bảo là một người hiền lành, đàn hay hát giỏi và nhiệt tình ở nhà thờ; một người cha, người chồng tự lập và có trách nhiệm với gia đình

Bảo sinh ra ở An Giang, sau đó lại lưu lạc sang Kiên Giang, rồi lại lên Củ Chi, TP.HCM sống cùng dì Út. “Trong một lần đi nhà thờ ở Củ Chi, tôi mới gặp anh ấy ở đó. Anh ấy chơi đàn và tập hát cho mọi người trong nhà thờ. Anh ấy hiền lành lắm, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng nghĩ cho mọi người. Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi theo ảnh ra riêng và cùng nhau làm tóc nam để kiếm sống”, chị Mai kể.

tin liên quan Đền thờ Đức Thánh Trần ở TP.HCM: Có 3 lư hương như trước để người dân nhang khói Thấy thu nhập không ổn định, trong khi bé K. còn rất nhỏ cần được chăm sóc nhiều hơn, cô Thu kêu vợ chồng anh Bảo chuyển về thị trấn Hậu Nghĩa, Long An ở cùng gia đình cô và anh em họ để tiện giúp đỡ.

“Dì Út có nói sẽ giúp ảnh và tôi vào làm ở một công ty để ổn định hơn, còn đứa nhỏ cứ để ở nhà chị em họ trông giúp. Nhưng anh vốn là người rất tự lập, sợ phiền gia đình dì nên từ chối, dành dụm tiền mở một tiệm cắt tóc nho nhỏ để kiếm sống và từ từ đi lên. Ảnh luôn khuyên tôi phải cố gắng làm lụng, tự tôi phải biết làm để những lúc không có ảnh còn tự lo được. Tôi cứ cười ảnh lo xa, ai ngờ ngày đó lại tới quá sớm. Tiệm tóc mới mở hôm qua, hôm nay tai nạn đã ập đến…”, chưa nói dứt câu, nước mắt chị Mai lại trào ra.

Vừa qua, mẹ Bảo cũng đã có ý định đưa gia đình anh sang Mỹ sinh sống. Anh vẫn đang cố gắng học tiếng Anh thêm. Cuộc sống tương lai những tưởng rồi sẽ tươi sáng, nhưng chưa kịp gì cả đã tối sầm lại.

HOÀI NHÂN Lễ di quan hỏa táng tại Củ Chi diễn ra lúc 8 giờ 23.2

Trong khi đó, mặc dù chuyển đến đây chưa lâu, nhưng những người hàng xóm láng giềng xung quanh đều quý mến anh Bảo bởi tính tình hiền lành, lo làm ăn, lại thêm tài hoa, đàn hát rất hay. Chị Trần Thị Kiều Diễm, hàng xóm của anh Bảo, chia sẻ: “Mọi người quý Bảo vì tính tình hiền hậu, vui vẻ, lại hoạt động văn nghệ tích cực trong nhà thờ nên ai cũng biết. Khi Bảo xảy ra chuyện, ai nấy cũng bàng hoàng vì Bảo trước giờ không nhậu nhẹt bê tha, cũng không gây thù chuốc oán với ai hết”.

“Vậy mà người ta đánh ảnh đến vậy, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng không dám nữa… Phải mà nghi bắt cóc con nít, người ta lôi ảnh vô công an tôi cũng chịu nữa, sao phải giết ảnh! Bao nhiêu người vây đánh ngay trước đồn công an, bao nhiêu người thấy mà không can ngăn được. Gia đình tôi chẳng mong gì cả, chẳng cần tiền bạc gì cả, ảnh nằm xuống rồi cũng có dậy được nữa đâu. Giờ chỉ mong mọi thứ sớm sáng tỏ, xử đúng theo pháp luật để ảnh còn ra đi thanh thản”, chị Mai nói trong tiếng nấc.