Ba mẹ già mong con... gõ cửa

Ông bà có một đứa con trai độc nhất là bác sĩ nha khoa nổi tiếng, có phòng nha hiện đại, thành đạt khi chưa đầy 30 tuổi. Anh này nổi tiếng không chỉ vì nghề chính mà nhờ cả nghề phụ tư vấn tình yêu.

Ba anh một mình ở căn hộ. Mỗi lần có tiếng gõ cửa là ông mừng rơn. Nhưng đó không phải là con trai ông.

Ông cứ quanh quẩn trong nhà, đếm ngược thời gian và chờ con.

Truyền thống tứ đại đồng đường đang dần bị thay thế bởi những gia đình độc lập. Hầu hết giới trẻ bây giờ khi lập gia đình đều muốn sống riêng. Do công việc, do cách sống thích tự do, không bị xung đột thế hệ... Cũng không sai nhưng mà lại phát sinh những điều... chưa đúng.