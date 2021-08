Bà xã sắp mất, người đàn ông run rẩy khai ‘di biến động dân cư’: CSGT mời đi ngay

Những hạn chế trong việc khai báo di biến động dân cư tại các chốt kiểm soát chống dịch trong nội thành TP.HCM đã được Công an TP.HCM sớm cập nhật và kịp thời ra quyết định tạm ngưng khai báo trong chiều nay.

Sáng nay, dù là ngày chủ nhật cuối tuần, nhưng lực lượng trực ở chốt kiểm soát cũng vất vả để kiểm tra đủ các loại giấy tờ, quét mã QR của người dân đã khai báo di biến động dân cư. Đa số người dân đến chốt mới quét mã khai báo gây ra tình trạng đông đúc, dồn cục bộ tại các chốt kiểm soát. Để giải quyết tình trạng trên, chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị của Q.Gò Vấp phải tạm xả chốt.

Sau đó, lực lượng trực chốt này chuyển sang kiểm tra nghiêm ngặt giấy ra đường, các trường hợp không có lý do chính đáng đều bị phạt. Riêng với khai báo di biến động dân cư, người dân được nhắc nhở chụp lại mã để lần sau cần ra đường thì khai báo trước ở nhà.

Khoảng 10 giờ 10 phút, ông Huỳnh Kim S. (60 tuổi, ngụ Q.5) cúi gằm mặt xuống yên xe, trên tay ông cầm cây bút run rẩy khai báo di biến động dân cư nhưng khai mãi chẳng xong. Chiếc mũ bảo hiểm che hết cả đôi mắt của người đàn ông da ngăm đen, tóc điểm bạc. PV cúi xuống để nhìn gương mặt ông được rõ hơn và hỏi thăm ông có gặp khó khăn gì trong khai báo hay không.

Ông S. rưng rưng: “Giờ tui vô Bệnh viện Gia Định, thăm bà xã sắp mất rồi…”. Nói tới đây, ông chẳng kìm được nước mắt, lại cúi gằm mặt, tay nắm chặt vào cây bút trên tay, cố giữ bình tĩnh để viết tiếp.

PV Thanh Niên đã báo với CSGT trực chốt trường hợp của ông S., nghe xong, CSGT cũng ngậm ngùi, nhanh chóng mời ông S. tiếp tục lưu thông, không cần khai báo và không quên dặn: tới chốt nào bị chặn lại ông cứ trình bày lý do để được đi đến BV nhanh nhất có thể.

Không giữ được bình tĩnh, ông S. bối rối tìm chìa khóa xe, trong lúc ấy, ông kể: “Bả bệnh gan, mà ở nhà ban đầu không biết, phải mua thuốc trên mạng. Vừa mua xong là người ta gửi tới, chưa kịp uống là đau quá chịu không nổi nên đưa vô BV chiều hôm qua. Sáng nay, nhỏ cháu ngồi ở trỏng báo mẹ sắp mất rồi nên tôi phải vào viện ngay”.

Nhìn dáng người đàn ông mảnh khảnh phóng xe vụt đi, CSGT và công an trực chốt đều ngậm ngùi nhìn theo, cầu mong ông kịp gặp bà xã lần cuối, BV cách chốt chỉ 200 mét…

Lúc sáng, tại chốt kiểm soát của Q.Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn giao nhau với Nguyễn Công Hoan), người dân khi qua chốt đều bắt buộc phải khi di biến động dân cư, kể cả lúc đông xe. Sau khi khai báo xong, người dân nộp lại giấy hoặc trình mã QR rồi đi qua chốt, lực lượng chốt trực không kịp quét mã để xác nhận.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, từ ngày hôm qua, Q.Bình Thạnh đã phải huy động gấp 3 lần quân số để tham gia kiểm tra di biến động dân cư tại 3 chốt kiểm soát. Các lực lượng gồm: Công an quận, CSGT, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, tình nguyện viên,… Mỗi người một việc, nhưng từ sáng đến trưa ai nấy đều tất bật vì hết người này hỏi, đến người kia thắc mắc.

Một cán bộ trực chốt tại đây cho hay, từ sáng đến khoảng 10 giờ, dù lượng xe có đông nhưng chưa xả chốt lần nào. Riêng với trường hợp là nhân viên y tế, chốt giải quyết để lực lượng này qua nhanh do mỗi ngày đều đã khai báo tại các đơn vị.

Tại đây, ngoài kiểm tra mã quét của người dân, CSGT và tình nguyện viên cũng cầm nhiều bản khai giấy để người dân khai báo. Cũng chính vì vậy mà những tiếng í ới liên tục ở chốt: “Anh ơi cho em mượn cây viết”, “Anh ơi cho em xin tờ khai”,… Có cả trường hợp đi qua 3 – 4 lượt cán bộ trực mới xin được tờ khai bản giấy.

Trước chốt kiểm soát, người thì cắm cúi viết, người thì nhìn chăm chăm vào điện thoại, tập trung khai báo di biến động dân cư. Một người dân thở dài: “Thấy khó khăn quá. Tôi có đầy đủ giấy thông hành, CMND rồi. Nãy giờ 10 phút vẫn chưa khai xong bản giấy đây”.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận tại TP.HCM thừa nhận, cả lực lượng trực cũng thấy “khó khăn” khi phải kiểm tra di biến động dân cư. Theo vị này, thông thường lực lượng trực chốt đã phải căng mình kiểm tra mình giấy ra đường, sàng lọc giấy nào được, giấy nào không đã rất mất thời gian rồi.

Còn khai báo di biến động dân cư, vị này chia sẻ: “Người dân đâu phải ai cũng xài điện thoại di động, mà xài rồi chưa chắc đã đăng ký 3G. Tới chốt khai báo thì hỏi xin 3G, wifi, không có lại đứng đó viết bản khai giấy, lúc vắng vẻ không sao, chứ 10 người như vậy là tập trung đông rồi. Giờ chúng tôi kiểm tra hết từng người thì xe dồn đông, mà cho xe qua thì người dân lại ra đường đông”.

Trong khi đó, một cán bộ trực chốt ở khu vực quận trung tâm khác cũng bộc bạch: “Người dân chưa khai di biến động dân cư ở nhà, ra chốt đứng khai là thấy mất thời gian rồi. Tới khi lực lượng trực chốt quét mã QR, đâu phải quét là xong, mà quét xong còn phải đọc lại xem đúng thông tin không, lộ trình thế nào, tốn thời gian lắm”.

Đến chiều nay 15.8, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM đã tạm ngừng việc khai báo di biến động dân cư.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cũng cho biết, từ đầu giờ chiều các chốt trên địa bàn quận đã ngưng kiểm tra nội dung này đối với tất cả người đi đường. Các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra nghiêm ngặt giấy ra đường, CMND/CCCD và xử phạt nghiêm người ra đường không có lý do chính đáng.

Tương tự, một lãnh đạo Công an Q.7 cũng cho biết, việc khai báo di biến động dân cư hiện nay chỉ thực hiện tại 12 chốt kiểm soát cửa ngõ, các chốt nội thành tạm ngưng theo chỉ đạo mới nhất của Công an TP.HCM

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh cho biết tạm ngưng kiểm tra mã QR khai báo di biến động dân cư của người dân qua chốt kiểm soát theo Chỉ đạo của Ban giám đốc của Công an TP. Lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cũng cho biết, trong 2 ngày đầu triển khai kiểm tra di biến động dân cư, chốt kiểm soát của Tân Bình cũng đông nhưng ổn định. Sáng cùng ngày, lực lượng chốt trực Q.Tân Bình không kiểm tra nội dung này đối với người thi hành công vụ, lực lượng y tế, lực lượng tham gia phòng chống dịch.