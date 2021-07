Bạc Liêu thưởng 'nóng' chuyên án triệt phá băng trộm tài sản các công trình điện gió

Tối 12.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tặng bằng khen, thưởng “nóng” 100 triệu đồng cho chuyên án điều tra, triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản các công trình điện gió trên địa bàn ven biển của tỉnh. Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cũng thưởng “nóng” cho chuyên án 10 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa triệt phá, bắt giữ 3 nghi phạm trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại các công trình dự án điện gió trên địa bàn ven biển của tỉnh. Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Chà Văn Cu (35 tuổi), Chà Văn Út (30 tuổi) và Châu Văn Hết (27 tuổi, cùng ở ấp 14, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình, Bạc Liêu).

Chà Văn Cu (bên trái) chỉ địa điểm trong rừng phòng hộ nơi các nghi phạm đốt dây cáp để đem bán ẢNH: HẢI LINH

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản tại các công trình xây dựng dự án nhà máy điện gió, đầu tháng 6.2021, sau khi bàn bạc với nhau, các nghi phạm chuẩn bị cưa sắt, sử dụng vỏ máy di chuyển ra các trụ điện gió để thực hiện hành vi trộm dây cáp. Sau khi cắt trộm dây cáp, các nghi phạm đem về giấu tại bìa rừng phòng hộ. Sau đó đem đốt, lấy lõi đồng rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, băng nhóm đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm dây cáp tại các công trình dự án điện gió, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Mới đây, hàng loạt chủ đầu tư các công trình điện gió ven biển đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến công an địa phương, do liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản, đặc biệt là mất dây cáp gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập Ban chuyên án để khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm có liên quan. Ngoài bắt giữ 3 nghi phạm trên, hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.