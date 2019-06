Bác sĩ... hậu phương!

Vụ một bảo vệ chung cư ở Bình Dương bị chém đứt lìa cánh tay khiến cộng đồng mạng rúng động, có người cho rằng "do nhắc nhở chuyện đậu xe". Chiều 8.6, Công an TX.Thuận An cho biết đang điều tra truy bắt nghi can.