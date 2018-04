Bàn thiên giản dị cho gia đình bạn

Theo thuyết tam tài (Thiên - Địa - Nhân) trong văn hóa người Việt, bàn thờ gia tiên (Nhân thần) luôn ngự ở gian giữa, trục giữa (tượng trưng hành Thổ, trung tâm) của ngôi nhà còn gian bên trái (nhìn từ bên trong ra) là bàn thờ Thổ Công thờ Thổ thần, thần đất, cai quản gia cư, định đoạt phúc họa (mà tín ngưỡng dân gian Nam bộ thay bằng ông Địa).

Vị trí các bàn thờ

Do tính thực tế và xem trọng nhân nghĩa nên người Việt xếp bàn thờ trời ở ưu tiên thứ ba về mặt hình thức và sự gần gũi. Bàn thờ ông bà tổ tiên là tôn kính nhất. Tiếp theo là bàn thờ thổ địa, sau mới đến thờ thiên. Do đó, bàn thiên là bàn thờ có hình thức và cấu trúc giản dị hơn so với các bàn thờ nhân và địa kể trên.