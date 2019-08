Bàng hoàng, 'kỳ lạ' gác chắn đường sắt thường xuyên có xe máy tông thẳng

Theo xác minh của PV Thanh Niên, vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ ngày 5.8 trên đường Võ Thị Sáu (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và nạn nhân là Nguyễn M. (25 tuổi, quê Bình Thuận). Sự việc được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội , với lời cảnh báo về an toàn giao thông, nhất là với những người trẻ.

VIDEO: Tông sập rào chắn, nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

Tử vong tại chỗ

Vào thời điểm trên, anh M. chạy xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, khi đến đoạn giao nhau với đường sắt (Km 1697+910), dù rào chắn đã được nhân viên đường sắt kéo ra, các phương tiện đều dừng lại chờ tàu lửa qua nhưng anh này vẫn chạy tốc độc cao lao thẳng vào rào chắn. Sau va chạm, anh M. bay người về phía trước đúng lúc tàu hỏa chạy tới nên tử vong tại chỗ.

Thời điểm nam thanh niên tông vào rào chắn và bị tàu lửa tông chết Ảnh cắt từ clip

Ngày 6.8, có mặt tại gác chắn nói trên, PV Thanh Niên được chị Trịnh Thị Thu Liễu (nhân viên gác chắn chứng kiến sự việc) thông tin: “Lúc 23 giờ, tàu hàng H5.1 chạy từ hướng Hố Nai về ga Sài Gòn đến, tôi ra kéo rào chắn. Kéo rào xong thì có một thanh niên chạy với tốc độ cao tông thẳng vào rào, bay vô đường ray, đúng lúc tàu lao tới”.

Vì sao thường xuyên xảy ra tai nạn

Khi xem clip về vụ tai nạn, cư dân mạng vừa bày tỏ nỗi lo sợ vì tai nạn đường sắt quá thảm khốc liên tục xảy ra trong vài tuần lễ qua, vừa xâu chuỗi và thắc mắc vì sao tại đây hay xảy ra tình trạng người chạy xe máy tông vào rào chắn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Lê Xuân Thi (quyền trưởng gác chắn tại đây) cho hay vị trí này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. “Nguyên do là ý thức của người tham gia giao thông đường bộ. Một phần do quán nhậu nhiều quá, cứ tầm 23 giờ trở về sáng hôm sau là thanh niên say xỉn quá trời. Ông già bà lão đâu bị, toàn thanh niên bị nạn. Anh em nhân viên đã dùng còi, cờ, đèn báo và hạ rào chắn đầy đủ. Giờ xảy ra chết người, tâm lý nhân viên bị ảnh hưởng”, anh Thi nói.

Vụ tai nạn khuya 5.8 đã khiến rào chắn bị hư hỏng, không thể kéo ra chắn như trước được. Trong thời gian chờ khắc phục, các nhân viên đường sắt sử dụng tạm một sợi dây thừng để căng ngang.

Ông Nguyễn Văn Phòng (nhân viên gác chắn) lo lắng: “Rào chắn còn chẳng coi ra gì, tông vào, huống chi mình chỉ căng sợi dây vậy, ớn lắm. Ban ngày ít nguy hiểm, còn ban đêm lo lắm, chẳng may lại bị ủi”. Cũng theo ông Phòng, tại gác chắn này trước giờ xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Các thanh niên chạy xe máy tông vào rào chắn hoài nhưng các vụ trước tàu còn ở xa, nạn nhân được kéo ra kịp thời. Vụ khuya 5.8 tông vào lúc tàu đến nên không cứu kịp và là vụ chết người đầu tiên.