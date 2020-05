Bàng hoàng vụ chồng nhẫn tâm giết vợ và con trai 2 tuổi

Ngày 3.5, ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND P.Bưởi (Q.Tây Hồ, Hà Nội), cho biết Công an Q.Tây Hồ đang tạm giữ hình sự Quách Văn Nam (31 tuổi) để làm rõ hành vi giết người

Theo những người dân tại ngách 378/65 đường Thụy Khuê (P.Bưởi), sáng 2.5, họ nghe tiếng Nam và vợ là chị D.K.H (21 tuổi) cãi vã. Khoảng 9 giờ, công an đến khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới biết Nam đã sát hại vợ và con trai Q.P.T (2 tuổi).

Đứng thất thần trước hiện trường, bà Nga (mẹ của Nam) khóc nghẹn kể Nam là đứa con trai duy nhất, một tay bà nuôi nấng sau khi chồng bỏ đi. 2 năm trước, Nam cưới vợ, cả nhà chuyển về ở cùng bà ngoại (mẹ bà Nga) để tiện chăm sóc nhau.

“Hai vợ chồng nó cũng hay cãi nhau, trước khi xảy ra sự việc cũng lôi nhau ra to tiếng. Tôi đi chợ về gặp nó, nó khóc lóc bảo “con không hầu hạ mẹ được nữa rồi, con vừa giết vợ và con trai”, nói xong nó đi bộ lên trụ sở công an tự thú. Cả đêm qua tôi không ngủ được, thương con, thương cháu, nằm nhìn ảnh gia đình nó mà nước mắt cứ trào ra”, bà Nga nghẹn ngào.

Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), cho biết theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 1.200 vụ giết người, trong đó 90% là do nguyên nhân xã hội. Số lượng các vụ án mạng xảy ra trong gia đình chiếm từ 18 - 20%, là tỷ lệ rất cao. Còn theo thống kê của Vụ Gia đình (Bộ VH-TT-DL), mỗi năm ở nước ta xảy ra khoảng 20.000 vụ bạo lực gia đình , nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.