Chồng nhẫn tâm đâm chết vợ ngay trên cầu: Bi kịch ập đến sau lần cự cãi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đường Thanh Tòng (45 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội giết người. Bị can đã bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi phạm tội.