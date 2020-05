Bánh hỏi, mắm cà, lá vạn linh

Những ngày hè oi ả.

Lần nào tôi cũng cà kê thật lâu, vì từ góc quán chị Hiệp có thể nhìn bao quát hết khu chợ. Chợ thôn quê, nhỏ như bàn tay, mà vẫn xinh xắn đủ sắc màu từ rau cải, thịt cá, gia vị, đồ khô, đến những quầy kẹo bánh đồ chơi, khiến bất kỳ đứa nhỏ nào cũng phải níu tay mẹ đứng lại nhìn, thèm thuồng, biết đâu được mẹ mua cho một món...

Và cũng từ góc này, tôi nghe mùi của chợ - cái dư vị cuộc đời từ những câu chuyện đàn bà như rẫy hành bà Tám trúng mùa, con nhỏ kia hình như có bồ, thằng đó nghe đâu giàu lắm, con tui ở thành phố về, chừng nào nhà bà đổi ti vi... Chợ quê như một đại gia đình , sống trong một mái che, mỗi gian hàng là một tấm bạt trải dưới đất, đứng ở hàng cá có thể gọi vói qua - dặn chị hàng rau cân ký cải ngọt; hay khi mình ở hàng rau, cũng có thể hỏi công khai “chị nào có gừng non bán em một mé”...

Trở lại cái sạp gỗ của chị Hiệp sau giờ cao điểm, tôi ngồi một mình nhìn tay chị thoăn thoắt xếp bánh hỏi ra đĩa, rải lên hành lá bánh mì xắt hạt lựu đã xào dầu - mình gọi là mỡ hành; chả cá mới chiên nóng hổi to như cái đĩa, dùng kéo cắt nhanh vài miếng dài dài; mắm nêm với cà pháo. Trái cà màu tím mộng mơ. Trái nào trái nấy da căng bóng tròn đều. Cà phải là cà non thì ăn mới giòn, ngọt, không bị xạm hột. Muốn lựa trái non thì lựa trái có tay dài, tức các cánh đài phải dài nhọn còn xanh. Muốn ăn miếng ngon là “đầu tư” vậy á, phải đâu chuyện đùa!