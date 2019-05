Bất an ở chung cư mới xây: Trần sập, cửa kính rơi, báo cháy... vì chiên cá

Lo sợ vì sập trần nhà, báo cháy giả

Trong những ngày qua, nhiều cư dân ở chung cư Zen Tower (P.Thới An, Q.12, TP.HCM) phản ánh đến báo Thanh Niên về tình trạng bất an khi phải sống bên dưới một số một số công trình không đảm bảo an toàn.

Theo đó, sau khi được chủ đầu tư bàn giao nhà cách đây 2 tháng nhiều cư dân cứ ngỡ có được chỗ ở thoải mái để an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, trong khoảng 1 tháng nay hàng loạt sự cố liên tiếp xảy ra khiến nhiều cư dân cảm thấy lo sợ cho tính mạng cũng như con cái của mình.

Đơn cử vào 1.4, vào khoảng 15 giờ, sau một cơn gió to hàng loạt cửa sổ kính lớn dài khoảng 3 m được lắp đặt tại tầng 1 chung cư bất ngờ rơi xuống đất vỡ nát.

“Một cửa kính lớn nằm ở trước hầm để xe, một cửa kính nằm ở vị trí tầng trệt và còn một cửa kính nằm ở vị trí lối xuống tầng hầm chung cư bị rớt xuống bất ngờ. Lúc đó tôi nghe tiếng động lớn tôi chạy xuống xem tình hình thế nào thì thấy kính vỡ nát cùng nhiều thanh sắt cong lại đè lên xe máy đang dựng phía dưới. Cũng may là không có ai bị gì chứ trước đó có nhiều trẻ em thường lui tới chơi ở đây”, một nữ cư dân xin giấu tên cho biết.

Đến khoảng 14 giờ ngày 25.4 tại tầng 10 chung cư, trần la phông bỗng nhiên bị sập làm nhiều cư dân hoảng sợ. Ngay sau đó cư dân báo cho ban quản lý lên lập biên bản xử lý.

Tiếp đến, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 11.5 vừa qua, trần la phông ở tầng 5 cũng bất ngờ bị sập tương tự. Một lần nữa cư dân cảm thấy cuộc sống ở chung cư bất an hơn bao giờ hết.

Trần la phông bất ngờ sập tại chung cư Zen Tower (Q.12)

“Sập trần là không dám cho con nít ra hành lang chơi, hay xuống sân chơi. Con nít về nhà không lẽ lại cho ở trong nhà không. Bây giờ ở đây không ai dám cho con xuống sân để chơi nữa”, anh Q. cư dân chung cư cho biết. Tuy vậy, sau nhiều sự cố xảy ra, ban quản lý cũng chỉ cho người lên sửa chắp vá lại mà không thông báo tình trạng cũng như nguyên nhân đến với cư dân.

Không chỉ sập trần la phong, cư dân cũng cho biết hệ thống báo cháy ở đây cũng có nhiều vấn đề để nói. Cứ nửa đêm hoặc giữa trưa chuông báo cháy lại reo inh ỏi, mặc dù không có sự cố nào xảy ra.

"Khoảng 12 giờ hơn chuông báo cháy vang liên tục 5 đến 6 lần, cư dân hoảng sợ không biết làm sao. Một hồi sau bảo vệ chung cư thông báo cư dân hướng dẫn dân sơ tán đi theo lối thang bộ để xuống đất. Qua tìm hiểu bảo vệ cho biết cũng không biết có cháy thật hay không. Tiếp tục, cư dân liên hệ ban quản lý thì được trả lời trách nhiệm không thuộc về ban mà trách nhiệm của bảo vệ", anh Q. bức xúc nói.

Trần sập do... gió thổi mạnh

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Thanh Tâm, Trưởng ban quản lý chung cư Zen Tower, cho biết vấn đề sập trần nhà liên quan đến kết cấu hạ tầng và trách nhiệm của chủ đầu tư, phía ban quản lý không thể can thiệp được vì chỉ là đơn vị được thuê để vận hành toà nhà.

Ông Tâm nói chung cư nào cũng sẽ có xảy ra vấn đề báo cháy giả. Hiện tại gặp một số sự cố ban quản lý sẽ khắc phục sớm. Sắp tới sẽ có cuộc gặp giữa chủ đầu tư, cư dân và ban quản lý. Khi có cuộc họp này sẽ thông nhất phương án xử lý theo yêu cầu của cư dân. Đứng trên phương diện trách nhiệm ban quản lý chỉ có trách nhiệm vận hành. Nếu sự cố xảy ra ban quản lý có nhiệm vụ báo cáo chủ đầu tư để khắc phục.

Ô cửa được lắp kính bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống đất ở chung cư Zen Tower

“Sau sự cố chúng tôi có phát loa thông báo, hàng tháng cũng có dán thông báo bản tin trên giấy. Lúc đó thông báo loa bà con đang hoang mang tâm lý này kia nên chắc không nghe rõ. Nói chung chúng tôi cũng nắm được tình hình tâm lý bà con. Trước mắt chúng tôi phải chấn chỉnh đội ngũ, xử lý nội bộ trước rồi mới thông báo cho bà con sau”, ông Tâm nói thêm. Đại diện chủ đầu tư xác nhận sự cố sập trần, rơi cửa từ trên cao xảy ra tại chung cư Zen Tower. Nguyên nhân ban đầu do các tầng nằm ở trên cao bị ảnh hưởng bởi mưa chuyển mùa, gió cuộn mạnh làm sập trần. Tuy vậy, nhà thầu thi công cũng đã xử lý, gia cố vào ngày hôm sau vì còn trong thời gian bảo hành.

Báo cháy giả do người dân... chiên cá

Về việc tiếp xúc với cư dân, đại diện này cho rằng, hiện tại cư dân đang bầu ra người đại diện mỗi tầng. Tuần tới mới có ban quản trị tạm thời chủ đầu tư mới tiếp xúc được. Khi nào xong sẽ sắp xếp gặp mặt giữa 3 bên để trao đổi.

“Về nhiều vụ báo cháy giả trước đây nguyên nhân do người dân ở chung cư chiên cá khói bay nên máy báo cháy. Về việc báo cháy tối 14.5 nhiều lần có thể do bộ phận bảo vệ cố tình bấm chuông phá hoại. Ngay sáng hôm sau chủ đầu tư cho thay toàn bộ đội bảo vệ và trưởng ban quản lý mới”, đại diện chủ đầu tư chung cư Zen Town nói.