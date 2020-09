Bất chấp nguy hiểm, dịch vụ ván chèo hoạt động chui trên vịnh Hạ Long

Theo phản ánh của người dân, gần đây tại khu vực Bến Đoan ( P.Hồng Gai, TP.Hạ Long) nở rộ các cửa hàng cho thuê ván chèo đứng (SUP) để chơi trên vịnh Hạ Long

Lần theo địa chỉ được bạn bè giới thiệu, chúng tôi tìm đến cửa hàng cà phê có tên gọi Cafe May5. Tại đây, 1 nhân viên cho biết, SUP viết tắt của stand up paddle, là một môn thể thao dưới nước có sử dụng một ván chèo có mái chèo để di chuyển. Tham gia trò chơi môn SUP này, mọi người có thể ngồi nhưng thường đứng trên ván để chèo.