Bắt khẩn cấp nghi can đánh trọng thương nữ sinh sau va chạm giao thông

Theo lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một, liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị đánh trọng thương trên đường Bùi Ngọc Thu (P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một), gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an.

Nghi can Thành bị cơ quan điều tra bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp do sau khi vụ việc xảy ra, Thành đã bị một nhóm người tìm đến nhà bắt giữ rồi hành hung nhưng không giao Thành cho cơ quan công an.