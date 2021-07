Bật khóc khi CSGT báo tiền phạt ‘ra đường không cần thiết’ gần bằng nửa tháng lương

Tối 14.7, tổ công tác gồm CSGT , cảnh sát cơ động, an ninh, cảnh sát hình sự Công an Q. Gò Vấp tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.