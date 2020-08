Bất ngờ được nhận lại xe bị trộm, chủ nhân viết thư cảm ơn công an

Ngày 20.8, thượng tá Trịnh Anh Kiệt, Phó trưởng Công an H.Đức Huệ (Long An), cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Ngọc Dũng (40 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) khi lực lượng công an phát hiện, thu hồi thu hồi chiếc xe bị mất trộm và bàn giao lại cho anh.