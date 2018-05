Bé gái 7 tuổi lạc ở công viên Đầm Sen được tìm thấy ở bến xe

Chiều 31.5, trao đổi với báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Công an Q.11 cho biết, bé Huỳnh Huệ Dung (7 tuổi) đi lạc ở công viên nước Đầm Sen vừa được tìm thấy vào chiều cùng ngày tại khu vực bến xe Chợ Lớn (Q.5) đã được cán bộ công an Q.11 bàn giao lại với gia đình, sức khỏe ổn định.

Đây không phải là vụ bắt cóc, mà do bé này được bạn dẫn đi chơi bị lạc, không biết đường về nhà. Gia đình tự tìm kiếm và trình báo cơ quan công an quá trễ.

“Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình bé mới lên công an P.3, quận 11 trình báo. Khi nhận được tin tức, tôi đã huy động hàng chục cán bộ công an tỏa ra khắp các quận và bệnh viên tìm kiếm. Anh em đi không sót bệnh viện nào. Bên cạnh đó, tôi đã gửi thông báo đến toàn bộ các bến xe buýt trên địa bàn TP về thông tin bé. Đồng thời báo cáo vụ việc lên ngay Bộ Công an”, Thượng tá Thủy cho biết.

Bé dung đã được tìm thấy vào đầu giờ chiều 31.5, về với gia đình an toàn, sức khỏe ổn định

Cũng theo Thượng tá Thủy, em bé bị mất tích quá nhỏ. Lo an toàn cho bé, các cán bộ công an được huy động tìm kiếm xuyên đêm, thì đầu giờ chiều 31.1, một bảo vệ bến xe Chợ Lớn (Q.5) thông báo có phát hiện một cháu bé lang thang một mình và khóc. Sau khi công an tiếp nhận thì đúng là bé Huỳnh Huệ Dung và đã liên hệ bàn giao lại cho gia đình.