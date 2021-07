Bé gái chào đời trong khu cách ly điều trị Covid-19 ở Nghệ An

Chiều 17.7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, một thai phụ đang được điều trị Covid-19 tại bệnh viện này đã sinh thành công bé gái 2,7 kg bằng phương pháp phẫu thuật.

Bệnh nhân này quê ở xã Trung Phúc Cường (H.Nam Đàn, Nghệ An), sinh sống tại TP.HCM và trở về quê ngày 11.7. Sau khi được phát hiện nhiễm Covid-19, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) để điều trị.

Sau khoảng 20 phút phẫu thuật, bé gái đã chào đời an toàn. Sau khi chào đời, bé được tách khỏi mẹ để chăm sóc riêng và theo dõi trong 14 ngày theo quy định. Đây là cháu bé thứ 2 chào đời an toàn trong khu cách ly và điều trị Covid-19 ở Nghệ An.