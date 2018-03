Bé gái đi lạc 45 ngày chưa về khi tự đón xe buýt đi gặp mẹ

Ngày 29.3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện một em bé tên Lê Thị Phương Linh (8 tuổi) trên đường đón xe buýt từ nhà ở P.Tam Phú, Q.Thủ Đức lên Q.1 chơi với mẹ đang bán hàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé) thì bị lạc. Đến nay đã 45 ngày nhưng vẫn không có tin tức về Phương Linh, khiến cha mẹ em như ngồi trên đống lửa.

Trao đổi với báo Thanh Niên, anh Đặng Anh Phước (cha dượng của bé Lê Thị Phương Linh) nghẹn ngào cho biết bé Linh đi lạc đến nay đã một tháng rưỡi, dù gia đình trình báo cơ quan chức năng và nhờ người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tin tức.

Theo anh Phước, khoảng 17 giờ ngày 11.2.2018 (tức 26 tháng chạp 2017) vì nhớ mẹ nên Phương Linh đón xe buýt số 29 từ nhà (ở P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) lên chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức, sau đó bé tiếp tục đón xe số 19 lên công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) để gặp mẹ nhưng chưa kịp gặp thì mất tích từ đó đến nay.

Tối hôm bé đi lạc, khi anh Phước đi làm về không thấy bé Linh ở nhà, liền gọi điện cho vợ mình là chị Lê Thị Chiêu (mẹ bé Linh). Cả hai vợ chồng mới hốt hoảng đi tìm, nhưng không có kết quả. Đến sáng hôm sau, khi đến khu vực công viên 23.9 hỏi thăm thì anh Phước mới nghe một bảo vệ tại tòa nhà gần công viên cho biết có thấy một bé gái lang thang ở công viên, chơi với một người lạ vào chiều tối 11.2, rồi không nhìn thấy nữa.

Theo anh Phước, thường ngày bé Linh hay đi theo mẹ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chăm hai em cho mẹ bán bò nướng lá lốt và bánh mì. Nhưng sáng 11.2, Linh nói mệt nên mẹ để hai em ở nhà chơi cùng chị và đi bán một mình, không may sự việc lại xảy ra với gia đình như vậy.

Chị Chiêu như ngã quỵ khi con mình đi lạc

“Con bé lanh lợi lắm. Trước đó bé đã một mình đón xe buýt nhiều lần như vậy ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi với mẹ nên không thể lạc đường được. Tôi sợ con bé ngủ quên không xuống trạm xe buýt nào đó nên đi lạc. Từ ngày lạc bé, hai vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu. Vợ tôi đang mang bầu đứa thứ tư nhưng khi lạc mất con, đã như ngã quỵ, không thiết ăn uống gì và khóc cả ngày, mắt sưng húp”, anh Phước bùi ngùi nói.

Cũng theo anh Phước, bé Lê Thị Phương Linh (8 tuổi, tên ở nhà là Muội) cao khoảng 1,3m, người ốm; giọng nói hơi đớt và có vết sẹo lồi to trên trán, khi đi bé mặc áo trắng. Anh và vợ đã trình báo sự việc với công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1), công an Q.Bình Thạnh và các trại trẻ mồ côi trên địa TP nhưng vẫn chưa có tin tức.

Trao đổi với Thanh Niên, chị Lê Thị Chiêu sụt sùi khóc cho biết, bé Linh là con riêng của chị với chồng trước. Hai vợ chồng sống không hợp nên chia tay và bé Linh về sống với mẹ. Sau này chị quen anh Phước và đến với nhau. Bé Linh là chị đầu.

“Cuộc sống khó khăn nên gia đình không có điều kiện cho bé đi học sớm. Tôi đang làm kiếm tiền để dành, tính thời gian tới cho bé đi học nhưng không ngờ sự việc lại đến với con tôi như vậy. Tôi cầu mong trời phật cho bé gặp được người tốt nào đó giúp đỡ trong lúc đi lạc và về lại với gia đình. Nếu không tìm thấy bé chắc tôi không thể sống nổi nữa”, chị Chiêu vỡ òa chia sẻ.

Cũng theo chị, đêm tết Dương lịch vừa rồi, bé Linh chỉ chạy đi xem pháo hoa ở phố đi bộ có 5 phút, quay lại không thấy mẹ đã gào khóc. Giờ lạc mẹ lâu như vậy không biết con gái sẽ như thế nào, giá như chị đã dẫn các con theo và không để các con ở nhà.

Sau khi bé Linh mất tích, hai vợ chồng anh Phước, chị Chiêu mỗi ngày vẫn đều đặn rong ruổi khắp các khu vực quận, huyện trên địa bàn TP tìm con nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Chị Chiêu như ngã quỵ khi lạc mất con.