Con hở hàm ếch đi khám, cha tố bác sĩ dâm ô: BS nói bị vu khống

Tối 2.7, trở về nhà sau một ngày tất bật với công việc bốc vác và chạy xe ôm, anh Nguyễn Ngọc An (45 tuổi, ngụ Bình Dương) vẫn không thể nào ngả lưng nghỉ ngơi được vì cứ nghĩ tới vụ việc vừa xảy ra với con gái là bé Nguyễn Minh Thanh (15 tuổi), anh lại đau đớn và uất nghẹn trào nước mắt.

Trò chuyện với PV Thanh Niên, anh An cho biết hơn 10 năm trước, anh và vợ đã đường ai nấy đi. Anh được quyền nuôi bé Thanh. Không may mắn như mọi người, Thanh bị hở hàm ếch, nói chuyện không rõ ràng nên chưa học xong lớp 1 Thanh đã xin ba nghỉ học ở nhà vì mặc cảm. Từ đó, cuộc sống của Thanh chỉ quẩn quanh bên các anh, chị, em họ hàng.

Hai năm trước, anh An đưa con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ ở một bệnh viện tại TP.HCM để bé có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Ngày 7.6 vừa rồi, anh đưa con quay lại tái khám vì bị lồi sụn sàn môi trên nhưng không gặp được bác sĩ nên anh đã liên hệ qua điện thoại với bác sĩ N.N.N - người phẫu thuật cho con anh 2 năm trước. Bác sĩ N. hẹn anh đứa bé tới phòng khám thẩm mỹ riêng của mình.

Nuốt nước mắt, anh An cố gắng gằng giọng thuật lại tiếp vụ việc: Bác sĩ nói phải cởi quần ra vì có liên quan đến mũi và lần phẫu thuật kế tiếp. Theo lời kể của bé Thanh, bác sĩ còn đưa tay vào vùng kín và hỏi lại: “Đã quan hệ với ai chưa” thêm một lần nữa. Bé Thanh bị đau và rát nên đã nói với bác sĩ thì bác sĩ nói để “Bác sĩ bôi cái gì vô cho đỡ đau”.

“Bác sĩ tiếp tục bỏ tay vào vùng kín và kêu con tôi quay lại chổng mông lên, tay vẫn tiếp tục làm như vậy. Con tôi kêu đau thì bác sĩ bảo một lúc sẽ dễ chịu, hít thở và thả lỏng người. Rồi bác sĩ leo luôn lên giường. Con tôi bật dậy nói rát quá không khám nữa thì thấy dương vật của bác sĩ đang ở ngoài quần, lúc đó bác sĩ mới vội kéo quần lên. Trên đường đi xuống, bác sĩ dặn con tôi về đừng nói cho gia đình biết vì đó chỉ là kiểm tra cho lần phẫu thuật sau dễ hơn”, anh An bức xúc.

Tối hôm đó về nhà, Thanh kể lại cho cô ruột của mình về vụ việc thì cả nhà mới tá hỏa. Nhận được điện thoại của em gái, anh An tức tốc chạy từ TP.HCM về Bình Dương.

Sáng 3.7, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bác sĩ N. - người bị tố dâm ô bé gái hở hàm ếch khẳng định: “Không có vụ việc như vậy, người ta vu khống đó”. Bác sĩ N. cũng cho biết, anh Thanh đã in hình của mình dán khắp nơi kèm những thông tin gây ảnh hưởng danh dự của mình nên đã nhờ công an can thiệp.

Vì bức xúc nên anh An chạy lên phòng khám ngay ngày hôm sau để tìm bác sĩ nhưng không gặp. Anh An nghĩ cuối tuần công an không làm việc nên thứ 2 anh mới đưa bé lên công an Q.11 trình báo. Sau đó, công an quận đưa bé đi giám định.