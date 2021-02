Bé trai chưa đầy 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong đêm 29 Tết

Bệnh viện đa khoa Đức giang (Q.Long Biên, Hà Nội) cho biết, lúc 0 giờ 5 phút ngày 10.2, Khoa Sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận một trẻ nam sơ sinh 38 giờ tuổi, trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp , thân nhiệt 35 độ, cân nặng 1,9 kg. Bé sinh non, khi được khoảng 35 - 36 tuần tuổi.

Bé được phát hiện tại ngõ 92 Phú Viên (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội), trên người quấn áo khoác mỏng, đội mũ cùng lá thư viết tay có nội dung: “Cháu tên là Nguyễn Minh Phúc An. Sinh 9 giờ sáng ngày 8.2.2021. Vì con bị sinh non thiếu tháng nhưng vẫn may mắn được sống, do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con có vòng tay yêu thương chăm bẵm như những đứa trẻ khác, được sống hạnh phúc khỏe mạnh, phát triển và học tập khôn lớn thành người...”.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cháu bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh , đẻ non. Đến thời điểm hiện tại, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở ô xy, bú được 20 ml sữa mỗi lần và được các bác sĩ điều trị tích cực tại khoa.

Do hoàn cảnh của cháu bị bỏ rơi, không có tiền trang trải viện phí, Bệnh viện đa khoa Đức Giang kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cháu Nguyễn Minh Phúc An qua tài khoản của bệnh viện (số tài khoản: 0651100658888; tên tài khoản: Bệnh viện đa khoa Đức Giang; tại Ngân hàng TMCP Quân đội, MB Bank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội; nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ bé sơ sinh Nguyễn Minh Phúc An).