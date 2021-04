Bị nhóm trẻ đi nhờ xe 'cầm nhầm' ba lô, cựu binh lên mạng nhờ vả

Cho quá giang mà còn… cầm nhầm!

Những lời than thở của cựu binh 65 tuổi về câu chuyện trên đường đi tìm đồng đội trở về đã cho nhóm thợ mộc “quá giang” xe nhưng sau đó phát hiện chiếc ba lô “không cánh mà bay” được cộng đồng mạng quan tâm.

Câu chuyện bắt đầu từ “Góc nhờ vả” của tài khoản Facebook Đỗ Thành Vinh với nội dung: “Hôm qua, khoảng 21 giờ trên đường dẫn lên hầm Hải Vân tôi có cho 3 cháu Thanh Niên mang dụng cụ làm mộc đi nhờ về bến xe trung tâm để lấy xe máy (chắc các cháu ở Đà Nẵng). Lúc xuống xe, các cháu cầm luôn cái ba lô của tôi...”. Đáng chú ý, trong ba lô bị mất có chứa bộ quân phục mà chủ nhân rất yêu quý (vì gắn bó với ông trên hành trình đi tìm đồng đội nhiều năm nay). Bài biết đăng kèm hình ảnh bộ quân phục và chiếc ba lô màu đen đeo trên vai, để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ với tinh thần: Nếu các bạn trẻ có “cầm nhầm” thì cho xin lại.

Sau khi đăng tải, cộng đồng mạng đã dậy sóng khi bàn về đạo đức, lương tâm của những người trẻ được giúp đỡ nhưng lại “hô biến” chiếc ba lô của người tốt. Tài khoản Nguyễn Gia Tâm An cho rằng các thanh niên đi nhờ xe đã đối xử quá tệ với người giúp đỡ họ. “Chú đã cho quá giang mà còn “cầm nhầm” đồ của người giúp nữa, thiết nghĩ nếu đọc được thông tin này nên trả lại, vì đồ kỷ niệm là vô giá”, Tâm An viết. Bạn Thành Vinh ngao ngán bình luận: “May mà đợt này ba lô không có đồng đội (tức thi thể đồng đội - PV). Mong mấy bạn đi nhờ day dứt lương tâm rồi trả lại cho anh”. Trong khi đó, tài khoản Tuyến Tuyển hiến kế: Nếu khổ chủ nhớ rõ khoảng thời gian và địa điểm lên xuống, có thể nhờ người dân hai bên đường truy vết từ camera rồi báo lực lượng công an vào cuộc hỗ trợ.

Mong tìm lại kỷ vật đời lính

Ngày 21.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Thành Vinh (65 tuổi, trú chung cư 493 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chủ nhân chiếc ba lô bị “cầm nhầm”, cho biết vụ việc xảy ra tối 19.4. Lúc đó, ông có chuyến đi tìm thi hài đồng đội, đang từ Quảng Bình trở về TP.Đà Nẵng. Lúc điều khiển ô tô đến phía nam hầm Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), có nhóm thanh niên đứng vẫy tay xin đi nhờ.

“Nhóm thanh niên lỉnh kỉnh đồ đạc đứng vẫy tay xin đi nhờ, tôi dừng xe mở cốp và bỏ chiếc ba lô của mình từ hàng ghế thứ 2 ra sau cốp để cho 3 người có chỗ ngồi. Sau khi các bạn xuống xe tại Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, do dừng ở chỗ đông người nên tôi bấm nút tự động mở cốp cho các bạn lấy đồ. Về đến nhà, tôi không thấy chiếc ba lô mình đâu nữa”, ông Vinh kể.

Theo ông Vinh, trong nhóm thợ mộc có bạn tự xưng tên Nhân, 26 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế. Chính Nhân cho biết nhóm thợ mộc đang trên đường từ TP.Đồng Hới (Quảng Bình) vào TP.Đà Nẵng, nhưng do đi xe tuyến đường dài không vào trung tâm thành phố nên họ đứng ở hầm Hải Vân khá lâu để xin xe đi nhờ.

“Lúc chạy ngang qua, nhìn nhóm thanh niên đáng tuổi con cháu mình nên tôi giúp đỡ hết sức, chở các bạn về tới bến xe để lấy xe máy. Rời xe, các bạn đó cũng luôn miệng cảm ơn, nên tôi nghĩ có khi các bạn chỉ “cầm nhầm” ba lô của tôi. Tôi luôn lạc quan tin rằng mình sẽ sớm nhận lại được ba lô”, ông Vinh nói.

Ông Vinh kể thêm, trong chiếc ba lô có chứa bộ quân phục gắn với rất nhiều kỷ niệm trên hành trình tìm kiếm thi hài đồng đội đã ngã xuống từ chiến tranh chống Mỹ. Nghỉ hưu, rời đơn vị C18 Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc, cựu binh Đỗ Thành Vinh dành nhiều thời gian rong ruổi khắp các chiến trường xưa cùng bộ quân phục để tìm đồng đội.

“Nhiều người khuyên tôi nên báo công an để tìm lại ba lô, nhưng trong đó không có vật chất đáng giá và tôi cũng hy vọng các bạn trẻ chỉ “cầm nhầm” thôi. Nếu các cháu có đọc được bài viết thì rất mong liên hệ để trả lại ba lô cho tôi qua số điện thoại 0905128394. Chân thành cảm ơn”, ông Vinh nhắn nhủ.