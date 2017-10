Sáng 25.10, Hội nghị quốc tế về TP thông minh 2017 đã diễn ra tại TP.HCM. Hội nghị có sự tham dự của 450 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, TP.HCM, các tỉnh, thành tại Việt Nam và các vị khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực điện, nước, giao thông, môi trường, tài chính, y tế…; đại diện các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM có 8,44 triệu người, chiếm 9,1% tổng số dân cả nước, đóng góp 28,6% trong tổng thu năm 2016 của quốc gia, GDP bình quân năm 2016 đạt 5.122 USD/người, xuất khẩu đạt 31,8 tỉ USD (18% cả nước).

Với mong muốn phát huy tối đa tiềm năng của thành phố, trong nhiều năm qua, lãnh đạo các cấp đã đặt mục tiêu cho TP.HCM phải phấn đấu vươn lên ngang tầm với các đô thị lớn của các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, đến nay tốc độ phát triển đô thị của TP.HCM vẫn còn chậm và khoảng cách “hiện đại hóa đô thị” so với các thành phố lớn trong khu vực vẫn còn khiêm tốn.

Do vậy, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh đóng vai trò là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ thúc đẩy thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đẩy nhanh quá trình thu hẹp khoảng cách với các thành phố khác trong khu vực

Trong những năm gần đây, cộng hưởng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số lượng các thành phố triển khai xây dựng đô thị thông minh ngày càng tăng. Vì vậy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng sự phát triển của TP.HCM không thể nằm ngoài xu hướng tiếp cận này.

“Để thực hiện mục tiêu đó, TP.HCM đã và đang tổ chức xây dựng Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh và xác định đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thành phố”, Bí thư Nhân thông tin.

Theo đó, đề án này sẽ hướng đến bốn mục tiêu: đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế và hướng đến kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, quản trị đô thị hiệu quả, tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, phát huy trí tuệ nhân dân; đồng thời được xây dựng trên bốn nguyên tắc đó là: tầm nhìn chính xác, xuyên suốt và được sự đồng thuận cao; luôn thấu hiểu người dân; công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển; và huy động mọi nguồn lực tham gia.

Cũng theo Bí thư Nhân, muốn thực hiện được đô thị thông minh phải ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị một cách hiệu quả hơn, như dân số đô thị tăng; hạ tầng lạc hậu, quá tải; đòi hỏi của người dân về chất lượng cuộc sống tăng,...

Hội nghị quốc tế về TP thông minh cũng sẽ trao đổi về các chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam, trực tiếp đưa ra những giải pháp giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh cho TP.HCM và các thành phố khác trên cả nước, giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết đang được các thành phố quan tâm như: quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường, y tế, cải cách hành chính; phục vụ cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

