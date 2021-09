Người người đi chơi đêm Trung Thu, đường phố trung tâm Hà Nội dòng xe kẹt cứng

Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT - Trật tự Q.Hoàn Kiếm cho biết trong tối nay, công an Quận Hoàn Kiếm đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường quanh khu vực Gươm tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong đêm Trung thu. Do lượng phương tiện đổ ra đường đông, các tổ công tác căng mình vừa điều tiết giao thông, vừa ngăn chặn xử lý vi phạm nếu có.

Tính đến 23 giờ 30 đêm 21.9, công an Quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản 5 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên đường Lê Thái Tổ.

Xe leo lên cả vỉa hè khu trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza GIANG NGỌC