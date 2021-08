Bình Dương dùng bê tông chặn QL1 gây ùn tắc: Sở GTVT TP.HCM lên tiếng

Theo Sở GTVT TP.HCM, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 14.8, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã lắp đặt giải phân cách bê tông cứng chặn ngang làn ô tô (rộng 8m) trên QL1 tại khu vực gần giao lộ QL1 - Lê Trọng Tấn, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (hướng từ An Sương đi Thủ Đức, TP.HCM), chỉ để lại làn xe hỗn hợp (rộng trung bình 6m để lưu thông). Đến 14 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ giải phân cách.

Sở GTVT TP.HCM cho rằng, việc Bình Dương triển khai chặn dải phân cách trên tuyến QL1 nhưng chưa trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng của TP.HCM đã gây bị động cho lực lượng chức năng của TP và gây ùn tắc giao thông trên QL1, đặc biệt tuyến QL1 là đường trục huyết mạch của quốc gia, có lưu lượng phương tiện đông.

Dải bê tông chặn ngang QL1 khiến nhiều tài xế bất ngờ Ảnh: V.V

Bên cạnh đó, kể từ ngày 14.8, chốt kiểm dịch tại vị trí cổng KCN Sóng Thần, TP Dĩ An đã tiến hành dừng và kiểm tra toàn bộ các phương tiện đi vào, kể cả xe có giấy nhận diện (có mã QR) của ngành giao thông cấp, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo ra QL1 (khu vực nút giao thông Sóng Thần).

"Điều này chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid -19 và của Bộ GTVT về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16...", công văn nêu kèm chi tiết các số, ngày ký các văn bản trên.

Dòng xe ùn tắc kéo dài, Sở GTVT TP.HCM phải phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đến điều tiết, xử lý hiện trường Ảnh: V.V

Do đó, Sở GTVT TP.HCM đề nghị: Các đơn vị của tỉnh Bình Dương trao đổi thống nhất phương án với các lực lượng chức năng của TP.HCM (Công an thành phố, Sở GTVT) trước khi triển khai thực hiện các giải pháp liên đến tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến QL1 (đoạn từ ranh tỉnh Đồng Nai đến ranh tỉnh Long An). Đồng thời, Sở GTVT TP đề nghị Bình Dương không bố trí các chốt kiểm soát dịch nằm trên tuyến QL1 để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đề nghị Bình Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các chất kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông, bố trí làn riêng, không kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện (có mã QR) tại các chốt, trên các tuyến đường.

TP.HCM cũng đề nghị Bình Dương tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông, bố trí làn riêng, không kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện (có mã QR) tại các chốt, trên các tuyến đường Ảnh: V.V

Trước đó, khi dòng xe ùn tắc kéo dài, Sở GTVT TP.HCM phải phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đến điều tiết, xử lý hiện trường.

Theo Sở GTVT TP.HCM, QL1 đoạn từ ranh tỉnh Đồng Nai đến ranh tỉnh Long An đã được Bộ GTVT giao UBND TP.HCM quản lý tại Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 26.7.2004.