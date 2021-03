Bức tử cây xanh, phá hoại bờ kè sông Đăk Bla

Anh Nguyễn Phương (ngụ P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) cho biết thời gian gần đây tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla (đoạn dẫn vào khu di tích lịch sử ngục Kon Tum), hàng cây xanh trên con đường này đang bị vàng héo, chết khô. Phía dưới gốc cây xuất hiệt nhiều mẩu than, tro có dấu hiệu như bị đốt phá. Ngoài ra, lan can trên khu vực bờ kè cũng bị kẻ xấu đánh cắp. “Hệ thống lan can, cây xanh dọc bờ kè sông Đăk Bla để bảo vệ, làm cho cảnh quan môi trường dọc sông Đăk Bla xanh sạch đẹp. Thế nhưng, khu vực này đang bị xâm hại nghiêm trọng, rất mong các cơ quan chức năng có hướng xử lý”, anh Phương nói.