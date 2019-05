Cá 'Ông' khổng lồ 15 tấn 'lụy' biển Mũi Né, ngư dân mất 7 tiếng để đưa vào

Theo ngư dân Mũi Né, tàu cá của ông Trần Sáu (KP 3, P.Mũi Né) trên đường ra biển đánh bắt cá, đã bắt gặp Ông lụy trên biển từ nhiều ngày trước. Chủ tàu này liền báo cho Ban quản lý Vạn chài Bình An chuẩn bị nghi thức để đón Ông.

Với khoảng 7 tiếng đồng hồ, tàu cá và các tài công của ông Trần Sáu đã dìu cá Ông từ biển vào đến vạn chài Bình An. Với khoảng 7 tiếng đồng hồ, tàu cá và các tài công của ông Trần Sáu đã dìu cá Ông từ biển vào đến vạn chài Bình An.

Cá Ông được xác định dài chừng 14 m, nặng khoảng 15 tấn, đã lụy trên biển từ vài ngày trước và bắt đầu phân hủy.

Ông Trần Văn Hồng, Trưởng Ban quản lý và cũng là Trưởng ban nghi lễ cúng Ông của vạn Bình An thì Ông năm nay so với cá Ông năm trước (cũng dạt vào biển Mũi Né) to hơn. Để đưa được ông lên bờ, người dân phải huy động máy kéo đến đưa lên dàn bánh xe, sau đó kéo vào bờ.

Theo ông Trần văn Hồng, đêm nay làng chài sẽ tổ chức nghi thức chôn cất và “để tang” cho Ông theo nghi thức của người dân vùng biển. Theo đó, chủ tàu cá đầu tiên phát hiện ra xác Ông trên biển sẽ là tàu cá được phù hộ gặp may mắn trong nghề đi biển. Vì vậy chủa tàu cá này phải “để tang” và cúng Ông trong ba năm.

Năm 2018, cũng một cá Ông bị chết trôi dạt trên biển và cũng được ngư dân Mũi Né đưa vào bờ làm nghi lễ và chôn cất tại vạn chài Bình An này.

Sau hơn 7 tiếng tàu cá của ông Trần Sau, trú P.Mũi Né đã đưa Ông vào bờ

Vạn chài Bình An trống rong cờ mở theo nghi thức miền biển để rước Ông về

Cá ông nặng nên phài dùng xe máy để kéo lên bờ