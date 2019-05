Cô gái xinh đẹp nhận ca axít từ người chồng sắp cưới: Nỗi đau cuộc đời

Sắp truy tố Ngày 28.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Hải nguyên là thiếu úy công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Đà Nẵng. Do mâu thuẫn tình cảm, Hải nghi ngờ Vy có người yêu mới nên ghen tuông. Hải mua can axít 30 lít, sang chiết vào chai 750 ml rồi tạt vào mặt Vy ngay tại nhà cô này. (Ng.Tú)