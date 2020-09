Cảm động nghĩa tình người Nhật lo cho thực tập sinh Việt Nam mất vì bão

Tối 6.9, trước khi siêu bão Haishen đổ bộ, vì lo ngại nhà ở của 2 thực tập sinh người Việt không an toàn, ông Aioi, Giám đốc Công ty CP Aioigumi (tỉnh Miyazaki, Nhật Bản), đã gọi cả hai đến nhà của mình (cũng là văn phòng công ty). Không may, trong lúc vợ ông đang chuẩn bị cơm tối thì cả căn nhà bị cuốn xuống sông do sạt lở đất.