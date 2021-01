Cảm phục chuyện tình vợ chồng ngồi xe lăn chăm 2 con khôn lớn

Sinh ra khỏe mạnh nhưng rồi biến cố sốt xảy đến năm 4 tháng tuổi đã thay đổi cuộc đời anh Hân mãi mãi. Mẹ anh Hân là bà Lê Thị Lan chỉ nghĩ rằng anh bị sốt như những đứa trẻ khác nhưng khi đi khám, bà nhận tin sốc: “Đưa cháu đến đây quá trễ! Cháu bị viêm não Nhật Bản đã qua được cơn nguy kịch nhưng mãi mãi sẽ mang di chứng của căn bệnh này”. Câu nói của bác sĩ vẫn còn ám ảnh ông Nguyễn Quang Huy (ngụ Đồng Nai, bố của anh Hân) cho đến tận bây giờ. Di chứng khiến anh Hân bị bại liệt cả hai chân và cánh tay phải vĩnh viễn, còn khó khăn trong việc nói chuyện. Anh chỉ sử dụng được tay trái và bắt đầu ngồi xe lăn từ đó.

Duyên phận đưa anh Hân đến với Nhà May Mắn (Q.Bình Tân, TP.HCM). Tại đây anh được đi học và được là chính mình. Cũng tại đây, anh gặp gỡ và nên duyên cùng chị Mỹ Ngọc. Chị Ngọc cũng khuyết tật từ nhỏ nên phải chống nạng và sử dụng xe lăn. Năm 2011, trong một lần chị Ngọc vào Nhà May Mắn chơi thì vô tình gặp anh đang làm việc chuyên về IT.