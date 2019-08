Camera an ninh 'lật tẩy' du khách nhặt 8 triệu đồng rồi bỏ túi riêng

Ngày 3.8, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một du khách tham lam cố tình bỏ túi 8 triệu đồng nhặt được.

Đồng thời, công an cũng làm thủ tục trả lại số tiền trên cho khổ chủ là chị Phạm Thị Hoàng Mỹ (34 tuổi, ngụ xã Quế Xuân, H.Quế Sơn, Quảng Nam). Chị Mỹ vô cùng bất ngờ khi tưởng rằng đã mất của và bày tỏ sự biết ơn khi nhận lại tiền.

Trước đó, ngày 16.7, chị Mỹ cùng gia đình tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills (xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang). Trong lúc xếp hàng mua vé, chị Mỹ đánh rơi 8 triệu đồng nên báo Công an xã Hòa Ninh. Hay tin, công an xã phối hợp khu du lịch trích xuất camera an ninh, phát hiện một nam thanh niên liên quan vụ việc.

Công an xã Hòa Ninh đã nhờ Đội Cảnh sát Hình sự Công an H.Hòa Vang hỗ trợ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã xác định được du khách nhặt 8 triệu đồng mà không báo cơ quan chức năng để tìm người bị mất.