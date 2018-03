Cán bộ hồi hộp đo tiếng ồn karaoke xóm: Ngán nhất các 'ông xỉn'

Bị xúc phạm, hăm dọa hành hung

“Do tổ công tác đa số là nữ nên khi đi kiểm tra tiếng ồn karaoke thường bị mấy người nhậu xỉn chửi bới. Thậm chí họ còn dọa “gọi xã hội đen tới xử”. Dù cố gắng làm việc bình thường nhưng tâm lý chúng tôi luôn hồi hộp khi gặp một bàn vừa nhậu, vừa hát karaoke. Có trường hợp xúc phạm, họ gọi mình là… chó, nhưng mình vẫn kiên nhẫn chịu đựng”, chị N.T.D.K, công chức UBND xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chia sẻ.

Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG Karaoke di động "trên từng cây số".

Ông Đào Ngọc Thi, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Chánh, cho biết thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra, xử lý tiếng ồn karaoke từ cuối năm 2017, xã đã triển khai phổ biến cho người dân biết; sau đó thành lập một tổ công tác 5 thành viên, do UBND TP.Mỹ Tho ký quyết định, gồm có văn hóa thông tin, môi trường và công an, do một phó chủ tịch xã phụ trách văn hóa xã hội làm tổ trưởng.