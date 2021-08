Cán bộ 'xô xát' với nhân viên y tế Đà Nẵng bị cảnh cáo, giáng chức

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ tình tiết, nội dung sự việc để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của ông Trần Vinh và những người liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng quy định. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét, làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm công dân, trách nhiệm Đảng viên và trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ông Vinh.

Khi đánh giá hậu quả của hành vi, các cơ quan chức năng đã xem xét việc ông Trần Vinh có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, đồng thời có thư xin lỗi gửi đến cá nhân, tổ chức có liên quan và được chấp thuận.

Theo đó, Công an Q.Sơn Trà đã ban hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ” theo Nghị định số 167 ngày 12.11.2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội).