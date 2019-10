Cháo trắng ‘rẻ bèo’ chỉ từ 1 ngàn đồng, người Sài Gòn ăn ‘bao no’

Cháo trắng giá 1 ngàn đồng

Quán cháo trắng có tên “Về đây em” nằm khuất trong một con hẻm ở địa chỉ 221/10 Phan Văn Khỏe (P.5, Q.6, TP.HCM). Ông Lê Công Minh (65 tuổi, chủ quán) cho hay, quán cháo mở từ năm 2003, đến nay đã được hơn 16 năm.

Chủ nhân đầu tiên là mẹ của ông Minh, nhưng vì già cả, sức khỏe yếu nên quán tạm nghỉ. Sau này vợ ông Minh là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (52 tuổi) tiếp nối truyền thống gia đình

Một tô cháo trắng giá chỉ từ 1 ngàn đồng

Lý giải về lý do bán cháo với giá rẻ, ông Minh chia sẻ do không phải mướn mặt bằng, nấu cháo bằng bếp than chứ không nấu bếp ga nên khá tiết kiệm. “Trước đây khi tờ 500 đồng vẫn còn được sử dụng rộng rãi thì một tô cháo có giá 500 đồng. Do khu này toàn những người phụ hồ, công nhân nghèo. Quán bán giá đó lâu rồi nên giờ tăng giá đột ngột cũng không được. Sau này vật giá leo thang, tờ 500 đồng cũng không được lưu hành nữa nên tăng lên 1 ngàn đồng”, ông Minh nói.

Thấy tôi hỏi chuyện giá cả, bà Phượng còn nói: “Có mấy khách đến mặc cả nói có mỗi cháo bán 1 ngàn đồng, còn các món khác đâu có giá đó. Tôi cũng đến lắc đầu, không thể bán giá rẻ hơn vì vật giá ngày càng leo thang”.

Hai tô cháo trắng và 2 món ăn kèm chỉ có giá 8 ngàn đồng.

Mỗi ngày vợ chồng ông Minh bán được 4 nồi cháo nhỏ (khoảng 4 kg gạo). Ông Minh tâm sự tuy bán giá rẻ nhưng bù lại quán cháo của ông lại có nhiều khách nên không lo lỗ vốn. “Ở ngoài người ta bán 4 - 5 nghìn mình bán có 1 - 2 nghìn nên đồng lời nó nhỏ lắm. Nhưng mình cần số nhiều, lời nhỏ mà bán được nhiều thì nó thành nhiều, tích tiểu thành đại mà”, ông nói.

Về giá cả, chỉ cháo trắng không thì có giá 1 ngàn đồng/tô. Giá của những món ăn kèm cũng phải chăng, chỉ từ 3 đến 10 ngàn đồng tùy loại. Tuy không đa dạng như nhiều quán cháo trắng khác nhưng với mức giá như thế thì khó có thể kiếm được quán nào khác bán rẻ hơn.

Ngoài cháo trắng, quán còn có thêm các món như khô mực, cá nướng... hấp dẫn.

Chúng tôi gọi thử gọi 2 tô cháo trắng và 2 món ăn kèm. Một tô cháo không nhiều nhưng đủ để một người ăn lót dạ buổi xế chiều. Dù biết là quán bán rẻ nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ khi phần ăn của 2 người chỉ hết 8 ngàn đồng.

Cái tên "đọc lên nghe rất dịu nhẹ, không nóng nảy"

Ghé quán cháo vào một buổi chiều, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là không gian gần gũi. Mọi thứ ở quán từ phong cách trang trí đến dĩa đựng đồ ăn đều mang lại cảm giác xưa cũ. Bên cạnh chất lượng món ăn và giá cả, tên quán cũng khơi gợi sự tò mò của nhiều thực khách.

Chị Ái Linh đưa con trai đến ăn cháo mỗi buổi chiều

Nói về tên quán của mình, ông Minh lắc đầu cười nhẹ và nói chỉ đặt bừa vì thấy nó hay. “Tên là tôi đặt, tôi nói để tên đó vợ tôi cũng chịu nên đặt vậy luôn. Nó hơi lạ một chút nhưng đọc lên nghe rất dịu nhẹ, không nóng nảy, không làm mình bứt rứt gì”, ông Minh giải thích.

Còn về món ăn, ông Minh tự nhận cháo của mình không có gì đặc biệt mà chỉ nấu như đồ ăn cho gia đình. Ăn kèm với cháo gồm có các món như củ cải, dưa mắm, kho quẹt, trứng vịt muối... thỉnh thoảng còn có thịt hay cá bống kho. Sợ khách bị ngán nên cách mấy hôm bà Phượng lại đổi món một lần. Bà Phượng cũng tâm sự công đoạn chế biến khó nhất là xào củ cải, vì phải xào kĩ để khử mùi.

Nhiều bạn sinh viên đến ăn vì gia cả hợp lý

Cháo trắng thì phải nấu cả tiếng đồng hồ để cháo được nhuyễn. Đặc biệt không pha bột vào vì cháo sẽ bị mất đi hương thơm đặc trưng của gạo. Ông Minh đang bưng cháo cho khách vẫn không quên nói vọng vào: “Bếp lúc nào cũng phải đỏ, cháo lúc nào cũng phải nóng, ăn mới ngon”.

Chính sự đơn giản từ không gian cho đến món ăn, quán cháo của ông Minh luôn tấp nập khách mỗi buổi chiều. Nhận xét về đồ ăn của quán, Chị Phạm Thị Mỹ Vân (43 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) chia sẻ: “Đồ ăn ở đây ngon, nước chấm cho lấy thoải mái luôn, khô cũng rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều. Tôi thích ăn khô hơn cháo, tính đến giờ cũng được mười mấy năm rồi đó. Có một thời gian giảm cân nên không ghé, nay thèm quá nên lại rủ ông xã ra ăn”.

Nhiều người nhận xét đây là quán cháo trắng “rẻ nhất Sài Gòn"

Là khách quen của quán nhiều năm nay, chị Phùng Ái Linh (32 tuổi, ngụ Q. 6, TP.HCM) cho biết ngày nào cũng ghé quán ăn cháo mà không biết ngán. “Cháo ở đây dễ ăn, mình thích nhất là ăn cháo với trứng muối và chà bông. Mình cũng ăn nhiều món ở đây như khô mực, cá nướng... nhưng mỗi lần chỉ mất khoảng 20-30 ngàn. Đặc biệt là cháo rẻ bèo, có 1 - 2 ngàn ăn thoải mái”, chị Linh cho hay.

Bạn Lan Phương (22 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) "thú nhận" đã “ghiền” ăn cháo ở quán sau khi được bạn dẫn đi ăn. “Cháo ngon, mình thấy như cháo mẹ nấu luôn. Với lại giá cả rất sinh viên, mỗi lần ăn chưa đến 10 ngàn nữa”, Phương bày tỏ.

Ông Minh cho biết dù không lời lãi nhiều nhưng vui vì thực khách yêu thích quán của mình

Thấy khách khen quán mình, ông Minh không giấu giếm niềm tự hào: “Nhiều khi người ta khoái ăn ngồi vậy nè, tự nhiên hơn là ngồi những bàn sang trọng quá, giá nó cũng mắc hơn. Hồi vợ chồng mới mở bán thì cũng thưa lắm, vì nó lạ rồi dần dần thì người ta ăn quen rồi quay lại thì mới có khách”, ông bộc bạch.