'Chạy' bão số 13, ngư dân Đà Nẵng kéo thuyền lên bờ trước giờ 'giới nghiêm'

“Chúng tôi giúp nhau neo tàu thuyền, khẩn trương hết sức để kịp “chạy” bão trước giờ giới nghiêm. Nghe thông tin bão số 13 này mạnh lắm nên ai cũng sợ. Cố gắng hết sức gữ gìn tài sản, ghe thuyền”, ông Thảo nói.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nói về cơn bão số 13

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại khu vực bờ biển Bãi Ngang và dưới chân bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu quận Sơn Trà chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường thông báo và tuần tra, giám sát không cho người dân ra biển đánh bắt thủy sản để tránh tai nạn xảy ra trên biển do gió bão. Tiếp tục yêu cầu một số chủ phương tiện đưa tàu, thuyền nhỏ đưa lên bờ để trú bão an toàn. Hoàn thành sơ tán nhân dân sống trong các căn nhà không bảo đảm an toàn đến những nơi trú bão tập trung hoặc đến nhà kiên cố, an toàn trước 11 giờ hôm nay.