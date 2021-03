Chi 60 triệu 'bắt cóc' bạn gái làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi bị công an bắt

Có năng khiếu về điện ảnh , vừa viết kịch bản tốt, đạo diễn giỏi lại diễn hay... là những gì cư dân mạng nhận định về Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê tại H.Nông Cống, Thanh Hóa) sau màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” lấy lòng bạn gái, rồi vào... đồn công an của “tài tử điện ảnh” này.

Lời khai của kẻ khả ố dựng màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” để tán gái

Ngày 17.3, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức và 3 thanh niên, đều quê tại Lào Cai gồm: Hoàng Ồng Nhất (23 tuổi), Triệu Ồng Nhất (25 tuổi) và Lương Thanh Miều (23 tuổi) để làm rõ tội “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”. Trước đó, nhận tin báo của chị N.T.T (19 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị 3 đối tượng lạ bắt cóc khi chị đang ở khu vực P.Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa), nên đã triển khai lực lượng tổ chức truy xét. Sau 20 giờ điều tra, Công an Q.Đống Đa đã bắt khẩn cấp 4 người trên, đồng thời làm rõ màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” được Đức dàn dựng công phu.

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Đức

Khai với công an, Đức cho biết quen chị T. từ tháng 10.2020 và nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối. Để mong lấy được tình cảm của người đẹp, Đức đã bàn bạc với Miều, dựng chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” để Đức làm vai chính và hứa trả công cho Miều 60 triệu đồng. Sau đó, Đức chuẩn bị còng số 8, dùi cui điện... cho Miều làm “đạo cụ”.

Nhận “kịch bản”, Miều rủ thêm 2 người tham gia. Sau khi thuê ô tô tự lái, nhóm này tìm cách đặt chị T. giao đồ đến khu vực P.Ngã Tư Sở để thực hiện "vở kịch". Thấy chị T., Miều điều khiển xe áp sát rồi cả nhóm xuống khống chế, bịt miệng, khóa còng số 8 và kéo chị T. lên ô tô, rồi chở thẳng đến một ngôi nhà hoang tại H.Đông Anh (Hà Nội). Đến nơi, nhóm bị can cởi hết quần áo chị T. rồi chụp ảnh, đe dọa nạn nhân không được la hét và phải cung cấp mật khẩu điện thoại để gọi điện cho Đức đến giải cứu, chuộc người. Nhận “ca diễn”, Đức mang theo 100 triệu đồng, một mình lái ô tô Mercedes đến ngôi nhà hoang để chuộc "bạn gái". Tại đây, Đức đưa cho Miều 100 triệu đồng, 1 đồng hồ Hublot, 1 điện thoại Vertu và nói tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Yêu quá nhưng vì “diễn” nên nhận kết đắng

Để vở kịch chân thực, Miều đưa ảnh “nóng” của chị T. cho Đức xem và đe dọa nếu báo công an sẽ tung lên mạng xã hội toàn bộ số ảnh này, nhằm mục đích làm chị T. sợ và không báo công an. Sau đó, 3 “diễn viên phụ” để nam, nữ chính ở lại hiện trường và rời đi. “Mày ngồi im đây, tao đi ra khoảng 20 phút thì mới được dẫn bạn gái về, nếu ra sớm thì...”, Đức thuật lại một đoạn hội thoại của Miều trong “vở kịch”.

Cứ ngỡ mỹ nhân sẽ “rụng tim” trước hành động chỉ có trong phim của Đức, nào ngờ, sau khi được Đức giải cứu, chị T. đã đến công an trình báo khiến cả “đoàn làm phim” phải lên đồn công an. Đáng chú ý, trả lời phóng viên, Đức cho biết sau khi nhận 100 triệu đồng tiền chuộc, Miều cắt liên lạc với Đức, nhắn tin không được, gọi điện cũng không nghe và để Facebook ở chế độ ẩn. Theo Đức, Miều thấy tiền nhiều quá nên có khả năng định “bùng”, không trả lại “đạo cụ”.

Về phía Miều, thanh niên này bác bỏ việc chiếm đoạt "tiền đạo cụ" và kể rằng được Đức thuê 60 triệu đồng để bắt cóc chị T., diễn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”. Mặc dù biết là vi phạm pháp luật, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Miều đã nhận giúp Đức. “Hành vi của chúng tôi đã xâm phạm đến thân thể chị T. và làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tôi cảm thấy rất hối hận”, Miều nói.