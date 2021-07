Chia tay Sài Gòn về quê vì Covid-19: Nước mắt, nụ cười ngày trở lại Huế thương!

Ông Trần Thuận Hóa - Đại diện Hội đồng hương Thừa Thiên - Huế tại TP.HCM cho biết trong đợt 1 đón 240 bà con đang mắc kẹt về lại quê hương lần này, có nhiều người đã được xét duyệt, tuy nhiên vì đang bị phong tỏa hoặc có nhiều lý do khác nhau họ vẫn phải ở lại. Sau đó, nhiều trường hợp đã được xem xét bổ sung vào danh sách. Những người không phải là đối tượng được ưu tiên, không nằm trong danh sách xét duyệt đợt này sẽ được xem xét, bổ sung vào đợt sau. “Sáng nay, chúng tôi tổ chức đón người theo đúng quy định phòng dịch, liên tục nhắc nhở bà con phải tuân thủ 5K. Chúng tôi cũng phát đồ bảo hộ để bảo vệ an toàn cho bà con từ lúc tới sân bay đến lúc về đến Huế”, ông Hóa thông tin thêm. Trước đó ngày 24.7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo về việc đón người dân (đợt 1) gồm 240 người, là người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh, bằng đường hàng không ngày 26.7. Địa phương cũng đang lập kế hoạch đợt II (dự kiến từ 27.7 đến 30.7) bằng tàu lửa hoặc máy bay.