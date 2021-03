Chợ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật, nhộn nhịp kẻ bán, người mua dịp 8.3

Ông Nguyễn Văn Lợi (51 tuổi, tiểu thương chợ Quảng An) kinh doanh tại chợ hoa được chục năm nay. Ông Lợi cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 so với các ngày lễ của những năm trước, sức mua của người dân có giảm nhưng vẫn đông hơn nhiều so với ngày thường.