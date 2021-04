Chong đèn làm thẻ căn cước cho dân

Hơn hai tuần nay, tối nào tại địa chỉ 39 Huỳnh Tịnh Của, trụ sở Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) cũng chong đèn tới khuya để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip (còn gọi là căn cước công dân mới) cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Do P.Võ Thị Sáu được sáp nhập từ P.6, P.7 và P.8 cũ, nên số lượng người làm thẻ căn cước công dân (CCCD) mới tăng lên đến gần 40.000 trường hợp. Vì vậy, đây là một trong những địa phương của TP.HCM chịu áp lực lớn về công tác cấp thẻ CCCD mới.

Công an TP.HCM chạy nước rút làm căn cước công dân gắn chip đến tận khuya

Theo kế hoạch chung của cả nước, trước ngày 30.4.2021 phải thực hiện được việc cấp thẻ cho 50% người dân trên địa bàn, và trước ngày 1.7 phải thực hiện xong 100% cho những công dân đủ điều kiện được cấp thẻ, nhằm kết nối với dự án CCCD của quốc gia.

Cán bộ công an thao tác lấy dấu vân tay Ảnh: Hoàng Long

Để đáp ứng công việc trên, Công an Q.3 đã cử cán bộ Đội quản lý hành chính của quận xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng Công an P.Võ Thị Sáu thực hiện nhiệm vụ. Một lãnh đạo Công an P.Võ Thị Sáu cho biết, bình quân mỗi ngày tại điểm này tiếp nhận, giải quyết khoảng 350 hồ sơ đăng ký, thời gian thực hiện chia thành nhiều ca, làm việc từ 6 - 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Để đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân, quận và phường tổ chức theo quy trình khép kín, từ việc thông báo, tuyên truyền đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, đến trình tự thực hiện các bước kê khai thông tin từng cá nhân, chụp ảnh, lấy dấu vân tay tại điểm đăng ký...

Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân rất lớn, nhiều lứa tuổi và công việc cá nhân hằng ngày của từng người, nên việc đăng ký trước tại tổ dân phố thông qua cảnh sát khu vực như nói trên đôi khi bị... bỏ qua. Một số người lại trực tiếp đến làm, cũng cản trở việc thực hiện theo quy trình. “Nhưng mọi việc được giải quyết ổn thỏa, chúng tôi nỗ lực hết mình, không để người dân thất vọng, tránh phiền hà”, một lãnh đạo Công an P.Võ Thị Sáu chia sẻ.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 20 giờ 30 phút ngày 7.4 tại điểm đăng ký của Công an P.Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn Đức Ưng (74 tuổi, ngụ P.7 cũ) cho biết việc đăng ký không có gì khó khăn vì các thủ tục đã có người hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, từ việc nhận số chờ lượt đăng ký đến chụp ảnh, lấy dấu vân tay đều nhanh. Tương tự, lúc 21 giờ 5 phút cùng ngày, bà Hoàng Thị Kim Phụng (67 tuổi, ngụ P.7 cũ) cho biết chỉ còn chờ vài số nữa là đến lượt làm thủ tục chụp ảnh, lấy dấu vân tay.

Những nỗ lực kể trên cũng làm bật lên một ý nghĩa khác: Sự gần dân góp phần tạo ra mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người dân với cơ quan công quyền.