Công an TP.Hà Nội bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp chỉ trong khoảng 10 phút Từ sáng 31.12, Công an TP.Hà Nội bắt đầu thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp với quy trình chỉ khoảng 10 phút/người. Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, theo kế hoạch, đến 1.7.2021, TP.Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng để đảm bảo cấp khoảng 2,5 triệu thẻ căn cước gắn chíp cho công dân từ 14 tuổi. Cảnh sát sẽ mang thiết bị cấp thẻ đến tận thôn, xóm, cụm dân cư để cấp cho người dân từ sáng đến 22 giờ. Bên cạnh đó, tại trụ sở công an quận, huyện đều tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ lên 10 tiếng/ngày thay vì 8 tiếng/ngày như trước đây. Bắt đầu từ ngày 31.12, tại cơ quan công an ở các quận, huyện đã hoàn thành thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho hàng trăm người, thủ tục chỉ trong khoảng 10 phút. Nhiều người dân tỏ ra hài lòng về quy trình cấp thẻ căn cước công chỉ trong khoảng 10 phút là hoàn thành, không mất nhiều thời gian như trước Ảnh CTV Đại úy Nguyễn Thị Trang, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho hay quy trình thu nhận thông tin làm thẻ căn cước gồm các bước tra cứu thông tin của công dân trên hệ thống, sau đó lấy vân tay cả 10 ngón và chụp ảnh chân dung, hoàn thiện hồ sơ. Các bước này đã rút ngắn thời gian từ 10 - 20 phút so với trước đây, vì người dân không cần điền thông tin vào tờ khai nữa. Theo luật Căn cước công dân 2014, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân và phải được đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Dự kiến với loại thẻ mới gắn chip, đến tháng 7.2021, Bộ Công an sẽ cấp cho 50 triệu công dân. Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý (họ tên, năm sinh, quê quán...), ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... Mẫu thẻ căn cước công dân được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ. Đến ngày 31.12, mẫu thẻ mới chưa được hoàn thiện do đang hoàn tất thủ tục lấy ý kiến để được cấp có thẩm quyền thông qua. Dự kiến trong tháng 1.2021, sau khi thu nhận các thông tin của người dân, thẻ mới sẽ được sản xuất đồng loạt và gửi về tận nhà cho người dân theo địa chỉ cung cấp.