Chống lệnh cảnh sát, tài xế lùi xe gây náo loạn trên quốc lộ

Thót tim vì ô tô chạy lùi rất nhanh trên quốc lộ

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner màu đen mang BS 38A-154.93 lùi xe với tốc độ cao trên QL1A, đoạn qua TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong đoạn clip cho thấy có 2 chiến sĩ CSGT đi xe máy chuyên dụng đang nỗ lực đuổi theo xe ô tô chạy lùi này để cố gắng buộc tài xế dừng xe. Tuy vậy, tài xế vẫn bất chấp hiệu lệnh, tiếp tục lùi xe với tốc độ cao từ bên phải sang bên trái làn đường khiến người xem thót tim.

Các chiến sĩ CSGT phải huy động thêm lực lượng, tiếp tục đuổi theo ô tô hàng trăm mét trên QL1A. Xe Fortuner sau khi lùi tông vào xe máy của CSGT thì mới chịu dừng lại. Khi tài xế mở cửa bước xuống khỏi xe, nhiều người dân ở gần đó vô cùng bức xúc vì cho rằng người điều khiển coi thường tính mạng dân và đòi “xử” tài xế này. Danh tính tài xế ô tô vi phạm được xác định là ông Nguyễn Tiến Cương (51 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Phong, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra sáng 3.7, ông Cương lái xe ô tô chạy trên QL1A theo hướng nam - bắc, khi đi qua đoạn thuộc địa phận TX.Kỳ Anh thì bị Đội CSGT Công an TX.Kỳ Anh đang làm nhiệm vụ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra vì phát hiện lỗi không dán tem kiểm định. Tuy nhiên, tài xế Cương không chấp hành và còn lùi xe với tốc độ cao bỏ chạy, khiến đoạn đường trên QL1A bị náo loạn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế Cương

Xem xét tội chống người thi hành công vụ

Toàn bộ cảnh tài xế Cương chống đối hiệu lệnh yêu cầu dừng xe của các chiến sĩ Đội CSGT Công an TX.Kỳ Anh được một người dân dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự bất bình. Nhiều người cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm hành vi chống đối lực lượng chức năng và coi thường tính mạng của người tham gia giao thông đối với tài xế này. Cũng có một số người cho rằng trong tình huống này, lực lượng CSGT nên ghi hình để phạt nguội, bởi việc truy đuổi có thể khiến tài xế mất bình tĩnh, gây ra tai nạn không đáng có.

Hôm qua, trao đổi với PV, trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TX.Kỳ Anh, cho biết việc tài xế Cương có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, lùi xe bỏ chạy là rất đáng lên án vì gây nguy hiểm cho người cùng phương tiện tham gia giao thông trên đường. “Hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của các chiến sĩ CSGT của ông Cương là cố tình chống người thi hành công vụ . Hiện đơn vị chúng tôi đang tiến hành củng cố hồ sơ, xác định xem hành vi chống đối của tài xế Cương có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay chưa”, trung tá Hoàng nói.

Theo trung tá Hoàng, tem kiểm định là quy định yêu cầu phương tiện tham gia giao thông phải đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Chủ phương tiện phải có trách nhiệm đảm bảo, duy trì tính an toàn, đưa phương tiện đi kiểm định để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định đúng thời hạn để không xảy ra tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ. Về lỗi vi phạm này, theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp tài xế hợp tác tốt, có lý do chính đáng thì thường chỉ bị nhắc nhở. Còn đối với tài xế Cương thì đã bị lập biên bản xử phạt vì cố tình chống đối.