Nóng trên mạng xã hội: Phẫn nộ việc chống đối người thi hành công vụ

Trưa 5.7, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc chiến sĩ của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) chạy ra giữa đường kéo ngã 2 cô gái đang lưu thông bằng xe máy qua ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy, khiến 1 người bị thương. Ngày 8.7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.Hà Nội đã bác bỏ thông tin này. Theo PC08, tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên phát hiện chị Đ.T.H.N (quê tại Phú Thọ) điều khiển xe máy va chạm với xe máy khác do chị T.T.B.N (28 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển, khiến chị B.N bị thương nhẹ ở đầu gối. Thấy vậy, trung úy Nguyễn Quang Tuấn Anh và trung úy Ngô Hòa Hiếu đã đưa 2 cô gái cùng phương tiện vào lề đường. Tại đây, 2 người đã tự hòa giải và ký vào sổ nhật ký của CSGT.