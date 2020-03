Chồng và người nhà nữ nhân viên siêu thị nhiễm Covid-19 'trốn' khu cách ly về nhà

Đến tận nhà đưa về khu cách ly

Trưa 20.3, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã đến tận nhà bắt buộc 5 trường hợp tiếp xúc gần (gọi là F1) với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 , sau khi những người này bỏ trốn khỏi khu cách ly để về nhà.

Theo quy định, đến ngày ngày 23.3 thì 5 người nói trên mới kết thúc 14 cách ly C.H.V

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm xác định chính xác bệnh nhân N. dương tính với SARS-CoV-2, CDC Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, điều tra dịch tễ và xác định có 107 người tiếp xúc gần với N. Đã có 12 trường hợp là người nhà của N., xác định có tiếp xúc trực tiếp nên sau khi thực hiện cách ly y tế theo quy định, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 19.3, CDC tiếp tục lấy mẫu 11 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 2 và tất cả tiếp tục âm tính. Riêng 1 trường hợp là con của bệnh nhân N. không lấy mẫu để xét nghiệm được do chồng của bệnh nhân N. không đồng ý.

Sau khi phát hiện sự việc, Trung tâm Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã báo cáo sự việc với lực lượng công an Q.Hải Châu cùng những đơn vị liên quan. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến tận nhà những người liên quan nói trên để giải thích, bắt buộc những người này quay trở lại khu cách ly theo quy định.

Phát hiện cửa bệnh viện bị phá

Một diễn biến liên quan, trên mạng xã hội xuất hiện những bài viết giải thích về hành động “về nhà” của mình, một tài khoản tự nhận là em của bệnh nhân N. và cho biết bệnh viện đã cho tất cả 5 người này về nhà chứ không có chuyện bỏ trốn.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Thanh Niên trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Y tế quận Hải Châu, người này cho biết, đã có lực lượng công an cùng các nhân viên y tế túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế nhận được thông tin 5 người trốn khỏi khu cách ly thì qua kiểm tra lực lượng công an Q.Hải Châu xác định cửa của bệnh viện bị cạy. Công an đã lập biên bản hiện trường vụ cửa bị phá hư.

Lực lượng chức năng đã đến tận nhà đưa những người bỏ trốn quay về khu cách ly

“Không có chuyện bệnh viện cho về như những thông tin của người biện hộ trên mạng xã hội. Bệnh nhân N. tiếp xúc du khách người Anh hôm ngày 5.3 và được đưa vào viện ngày 10.3. Chính vì vậy thời gian cách ly những người nhà được tính từ ngày 10.3. Hoàn toàn không có việc bệnh viện cho về”, vị lãnh đạo khẳng định.

Cũng theo thông tin từ vị lãnh đạo này, ngay trong chiều 20.3, đơn vị đã trực tiếp làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để đưa ra thông tin chính thức về vụ việc này trong chiều nay. Và sẽ có thông báo cụ thể về quy trình cách ly.